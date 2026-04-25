法甲 | 勇挫巴黎勢極盛 里昂主勝易過食「塞」

近期氣勢如虹的里昂將在主場迎戰為護級苦苦掙扎的歐塞爾，里昂上仗爆冷作客以2:1力克榜首的巴黎聖日耳門，全隊士氣大振，加上今季主場成績極佳，面對攻不銳、守不穩的歐塞爾，絕對有望延續勝軌。前鋒安迪歷近期狀態大勇，勢必領軍全取3分，力爭來屆歐聯資格。推介讓球盤主讓一球「主勝」。 馬高

主場威力強勁 安迪歷領軍勝望壓一



里昂近期錄得兩連勝，積分榜排名已躍升至第3位。上輪作客勇挫班霸巴黎聖日耳門一役，更為球隊注入強心針。里昂今季的主場戰績彪炳，14場主場聯賽豪取10勝，僅失10球，其主場威力為今仗大勝奠定基礎。里昂能重現強隊本色，從皇家馬德里借用的19歲巴西前鋒安迪歷尤為關鍵，這名技術和速度兼備的小將在對聖日耳門一役，開賽僅6分鐘便閃電破網，盡顯射手觸覺。以安迪歷近4場聯賽入1入球和3次助攻的狀態，配合與另一位年輕攻擊手摩雷拉組成的鋒線組合，足以輕鬆撕開任何法甲防線。

歐塞爾攻守失據 難擋里昂猛攻



客軍歐塞爾目前深陷降班區，位列第16位，形勢岌岌可危。球隊乃今季法甲攻力最弱的球隊之一，聯賽至今僅攻入25球，最近12場仗有7場食白果。疲弱的攻力難以對里昂的防線構成威脅，加上近5場作客均未能保持清白之身，此行作客恐怕只能盡力輸少當贏。

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讓球 [-1] 主勝

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