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足總盃 | 曼城季尾發火無保留 瓷器撼缸瓦「大」豐「修」

波盤王
更新時間：07:02 2026-04-25 HKT
發佈時間：07:02 2026-04-25 HKT


曼城上仗於英超贏波卻火力不穩，情有可原，而且今仗隨後有逾一周時間休養生息，故是役於足總盃爭入決賽，毋須留力。藍月目前有帶刀侍衛尼高奧萊尼充當後上殺手，勢領軍於這場在中立場溫布萊舉行的足總盃四強戰，跟有恃無恐的修咸頓鬥攻，入球大細中位數3.5球的「大」穩開，一於直取。加利李爾

藍月亮可全力以赴

剛重奪英超榜首的曼城，近5場全勝共轟12球，場均入球已超過兩球。雖然剛周中僅作客1:0小勝般尼，然而藍月全場共創造28次攻門並有9次中目標，若非對方門將杜巴夫卡上身，入球大有機會更多。藍月曾於今屆英足盃第3圈主場10:1狂勝英甲分子埃克塞特，考慮到隊中高手林立競爭激烈，就算今場或以部分副選披甲，但態度肯定積極。再者，曼城再下一場賽事要到5月5日才作客愛華頓，將會有8日時間不用作賽，今場亦不用為保留體力而收手。

尼高奧萊尼 不安於位-9入球6助攻


曼城的左後衛尼高奧萊尼經常不安於位，今季各賽已交出9入球6助攻，出擊力極強。特別留意，上場作客一球僅勝般尼一役，奧萊尼被安排出任防守中場，仍可交出4射門3中目標的進取表現，足證這位英格蘭代表隊成員的進攻意慾十分旺盛，是藍月的入球保證。

 

缸瓦修咸頓硬撼瓷器曼城


至於英冠排第4的修咸頓，對上20場各賽不但未嘗一敗，近9場更收穫8勝，包括8強主場2:1爆冷淘汰阿仙奴，是英格蘭各級職業聯賽中最勇銳的球隊。再者，修咸頓上季英超的第12分，正是於季尾賽和曼城取得，成功避免成為英超史上最低分球隊，加上以下犯上毫無包袱，故聖徒於往績及心態上根本無懼藍月，勢必恃勇鬥攻。今場兩支極勇球隊正面交鋒，對攻格局已成，入球大細中位數3.5球的「大」十分穩陣。
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