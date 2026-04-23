Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷甲｜封王開派對 燕豪芬繼續「施」殺

波盤王
更新時間：08:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-23 HKT

燕豪芬 VS 施禾利
myTV Super周五凌晨3:00直播
推介：波膽主其他(客有入球) & 主其他(客無入球)

已於荷甲封王的燕豪芬毫無收手之意，連場盡展強勁火力，有入球如麻的中場沙巴利充當後上殺手，勢於今晚荷甲主場大炒專屬出氣袋施禾利大事慶祝，一於掃齊波膽主其他的客有入球及客無入球。

燕豪芬雖然早於4月5日乘第2位的飛燕諾失分而於荷甲封王，不過今場才是球隊確定冠軍後首度主場作賽，必定盡數對手以饗球迷，誠意毋庸置疑。近況上，燕豪芬近5場3勝2負雖呈不穩，但共入11球火力尚算不俗，而且其間共創造16次黃金入球機會，若把握力回復正常，入球數量不止於此。中場沙巴利今季聯賽共入15球屬荷甲次席射手，加上近兩仗共交出3入球1助攻狀態極佳，相信今場會持續勇態再數十胡。

客軍施禾利則排第13，不過聯賽15場作客共失41球卻是荷甲第2多，而對賽往績則1勝4負，當中有兩場大敗0:6及1:7，明顯一見燕豪芬即腳軟。今場預料主隊狂數大開派對，波膽主其他的客有入球及客無入球分別有8.25及20倍，絕對博得追。加利李爾

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
12小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
11小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
11小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
16小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
15小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
18小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
2026-04-22 07:00 HKT
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
影視圈
14小時前
蒸廬手工點心套餐5折！人均$60歎燉湯配蝦餃皇/燒賣皇​​​​​​​/爆漿流心蛋牛肉飯
蒸廬手工點心套餐5折！人均$60歎燉湯配蝦餃皇/燒賣皇​​​​​​​/爆漿流心蛋牛肉飯
飲食
14小時前
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
影視圈
10小時前