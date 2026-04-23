荷甲｜封王開派對 燕豪芬繼續「施」殺

燕豪芬 VS 施禾利

myTV Super周五凌晨3:00直播

推介：波膽主其他(客有入球) & 主其他(客無入球)

已於荷甲封王的燕豪芬毫無收手之意，連場盡展強勁火力，有入球如麻的中場沙巴利充當後上殺手，勢於今晚荷甲主場大炒專屬出氣袋施禾利大事慶祝，一於掃齊波膽主其他的客有入球及客無入球。

燕豪芬雖然早於4月5日乘第2位的飛燕諾失分而於荷甲封王，不過今場才是球隊確定冠軍後首度主場作賽，必定盡數對手以饗球迷，誠意毋庸置疑。近況上，燕豪芬近5場3勝2負雖呈不穩，但共入11球火力尚算不俗，而且其間共創造16次黃金入球機會，若把握力回復正常，入球數量不止於此。中場沙巴利今季聯賽共入15球屬荷甲次席射手，加上近兩仗共交出3入球1助攻狀態極佳，相信今場會持續勇態再數十胡。

客軍施禾利則排第13，不過聯賽15場作客共失41球卻是荷甲第2多，而對賽往績則1勝4負，當中有兩場大敗0:6及1:7，明顯一見燕豪芬即腳軟。今場預料主隊狂數大開派對，波膽主其他的客有入球及客無入球分別有8.25及20倍，絕對博得追。加利李爾