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西甲｜奧維多近況勇 有力狙擊潛艇

波盤王
更新時間：07:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-23 HKT

奧維多 VS 維拉利爾
Now632台周五凌晨3:30直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

季尾護級大過天的奧維多，雖然賽前身處西甲榜尾，但近期求生慾大爆發，前線有狀態火熱的烏拉圭尖刀費達歷高韋拿斯作進攻扶手，今晚西甲尾場主場迎戰後防穿窿的維拉利爾時有力繼續搶分，讓球開出受讓平手/半球的「主勝」有2.05倍的不俗賠率，十分值博。

主隊奧維多正為護級作困獸鬥，戰意毋庸置疑，近期先擊退西維爾，再以3:0大炒切爾達，豪取兩連勝，追至跟第17位並多打一場的艾拉維斯只有6分距離，護級希望重燃。要數近期奧維多搶分的最關鍵主角，非狀態火熱的烏拉圭前鋒費達歷高韋拿斯莫屬。這位烏拉圭射手近期腳風極順，過去3場聯賽已經轟入4球，進攻效率驚人。

縱使奧維多上場有為球隊先開紀錄的進攻核心艾拔圖連拿下半場74分鐘傷出，今仗上陣成疑，但仍有聯賽共交4次助攻的泰亞高費蘭迪斯壓陣，這位左翼近5場聯賽已送出3次助攻，今仗有望再與韋拿斯成功連線。既然補給線保持實力，士氣正盛兼坐擁主場之利，奧維多絕對有能力與強敵周旋到底。

客軍維拉利爾聯賽高踞第3，而且巴西門將路爾斯祖利亞近期屢救險球，聯賽成功撲救率亦達70.9%排西甲第6高，但正所謂「弱隊出神龍」，他的出色表現反而曝露後防線千瘡百孔。事實上，黃色潛艇近7場聯賽場場有失球，對上一次保持清白之身已是兩個多月前作客1:0小勝尾2的利雲特，防守已出現嚴重警號。

黃潛連場作客體力成疑

況且今仗將會是維拉利爾直落第3場作客賽事，舟車勞頓令球員體能成隱憂，跑動能力及防守專注力勢大打折扣。面對腳風大順的韋拿斯，維拉利爾這條攻強於守又多嚴重甩漏的防線，力不從心下隨時再度失守。讓球開出主隊受讓平手/半球，奧維多主場只要成功守和已可贏半個盤，若能憑韋拿斯的入球爆冷贏波，更是收足2.05倍分頭和味，值博率極高。星島波神

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