西甲｜巴塞地頭橫掃 大勝使命必「達」

巴塞隆拿 VS 切爾達

Now632台周四凌晨3:30直播

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

巴塞隆拿剛在歐聯出局，西甲冠軍自成其唯一目標，以其16戰全勝的主場戰績，加上場均逾3球的火力，面對近期失球極多切爾達自然能大勝。陣中首席球星拉明耶馬近兩仗重現星級表現，共交出2入球和2次助攻，有其壓陣已力足大勝，讓球主客和讓到3球仍取「主勝」。

巴塞隆拿今季先後在國王盃和歐聯被馬德里體育會淘汰，幸而在西甲仍保持絕對優勢，在尚餘7輪下已拋離皇家馬德里9分，幾乎穩袋一項重要冠軍。巴塞在聯賽主場成績，充分反映其穩定的統治力，在聯賽16戰全勝，入51球僅失9球，平均入超過3球，現時單線作戰，對手更絕望。天才翼鋒拉明耶馬實際上表現仍佳，聯賽入15球加11次助攻，全面領導球隊的進攻。近期不論對馬體會或愛斯賓奴，其突破仍易如探囊取物。有其在陣已有足夠入球保證。

而排第6的客隊切爾達近5場場均失3球，且對手皆不強，若球隊想保住現時的歐戰席位，不如放棄今仗，留力周末應付第3位的維拉利爾方為上策。讓球主客和讓到3球亦不嫌多，有4.1倍的「主勝」十分值博。馬高