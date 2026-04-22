英超｜阿歷斯史葛領軍「斯」殺 般尼茅夫主勝穩

般尼茅夫 VS 列斯聯

Now622台周四凌晨3:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

般尼茅夫走勢凌厲，接連擊敗阿仙奴和紐卡素，大有機會歷史性爭奪來季歐霸甚至歐聯的參賽席位，論戰意遠勝列斯聯。櫻桃中場核心阿歷斯史葛近期光芒四射，其極廣的覆蓋範圍及快速的攻防轉換，令球隊主場出擊穩佔上風，推介主客和讓一球的「主勝」。

般尼茅夫近況如日中天，球隊已連續13場聯賽未嘗敗績，創下球會紀錄。自4月以來，櫻桃更成功從高不敗率中提升勝率，先後作客以2:1力克榜首的阿仙奴和主場出名惡啃的紐卡素，賽績含金量十足。經過33輪賽事，這隊主場座位全英超最少的球會已錄得11勝15和7負，以48分位列聯賽第8位，與第6位的車路士同分，在球季僅餘5輪之下，爭取球會史上首次躋身歐洲賽，成為強大的推動力，鬥志毋庸置疑。

年僅22歲的阿歷斯史葛今季成為隊中表現最搶鏡之一，這名全能中場今季32場聯賽俱有上陣，成為領隊伊拉奧拿戰術體系中不可或缺的陣眼。這名英格蘭小國腳前仗在作客擊敗阿仙奴一役，交出大師級表現，不但射入致勝一球，全場更錄得91%的傳球成功率、8次奪回球權及13次防守貢獻，表現全面。史葛的個人數據非常亮眼，322次防守貢獻及32次攔截次數在英超同位置球員中排名前10%，其場均接近6次的奪回球權，完美體現其覆蓋範圍廣、攻防轉換效率極高的特點。以其表現，足助般尼茅夫在今仗穩佔上風。

列斯聯近況有水分

客軍列斯聯賽前領先第18位的熱刺8分，護級已十拿九穩。球隊近4場不敗，包括上仗主場以3:0大勝狼隊。然而，狼隊已提前宣告降班，此役的參考價值不大。列斯聯今季作客成績欠佳，16場作客僅2勝，今仗要對士氣正盛的般尼茅夫，恐怕難以全身而退。馬高