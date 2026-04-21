英超｜白禮頓季尾「鷗」魂 劏殘車主勝穩陣

白禮頓 VS 車路士

Now 621台周三凌晨3:00直播

推介：主客和主勝

白禮頓季尾驚喜連連，加上換人頻頻得手，善用副選有力再下一城。該隊有技術上乘的翼鋒三笘薰於邊路不停突破，勢於今晚英超主場力克一沉不起的車路士，簡單取主客和主勝即可。

雖然主隊白禮頓賽前只排中游第9，不過與第6位的歐霸席位兼今場對手車路士只差1分，今場只要贏波便可直接取代對手聯賽席位佔據主動，動力毋庸置疑。近況上，海鷗對上7場1聯賽獲5勝1和1負佳績，唯一敗仗只一球僅負榜首阿仙奴，而上場作客2:2賽和熱刺一役，前半場的成功傳球195次，比對手的88次多出一倍有多，細膩的組織絕對有權在任何球隊身上取得入球。

特別留意，白禮頓今季聯賽有11球由後備球員攻入，是全英超並列最多，尤其三笘薰正是重要棋子。皆因這位日本國腳翼鋒上場對熱刺一役，20分鐘入替後即發揮作用，上半場補時3分鐘用不擅長的左腳第一時間凌空窩利射入金球，嘆為觀止。事實上，三笘薰今季受傷患困擾，聯賽只有16場正選披甲，反而到季尾階段並未用殘，無論今場正選或後備上陣，都是白禮頓在聯賽最後直路階段，爭奪來季歐戰席位的關鍵人物。

而客隊車路士則一蹶不振，上場聯賽主場0:1負曼聯，是球會自1998年首次英超4連敗兼一球不入，再度刷新下限。人腳上，今場中鋒祖奧柏度上陣成疑，但副選中鋒利安戴納今季24場英超只入1球，更已直落20次場聯賽顆粒無收，啞火問題嚴重，不宜高估。今場利好因素一面倒側重主隊，主客和主勝穩開。加利李爾