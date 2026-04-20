意甲｜費倫天拿小將冒起 勝仗陸續有「萊」

萊切 VS 費倫天拿

Now638台周二凌晨2:45直播

推介：讓球主客和 [+1] 和

作客的費倫天拿近4戰豪取3勝，剛戰反勝水晶宮令球隊信心大增。意大利小國腳尼安度今季展現優厚天賦，後上得分能力極出色，各賽事已入6球，為紫百合增添入球板斧。相反，主隊萊切的組織力與進攻威脅堪稱全意甲最差。今仗博費倫天拿僅贏一球有3.55倍分頭，直取讓球主客和的「和」。

費倫天拿近期漸入佳境，近4場賽事錄得3勝佳績。雖然周中歐協聯8強次回合最終飲恨出局，但球隊主場反勝英超對手水晶宮，足以讓大軍重拾信心與士氣。球隊回勇的關鍵，離不開21歲中場尼安度的爆發。身高1.9米的他擁有極佳身體質素，不僅於中場一柱擎天，殺入禁區的進攻意欲更是對手惡夢。他在對水晶宮射入一記世界波，在壓力下仍然能充分發揮。尼安度狀態大勇，其強大後上衝擊力，勢成紫百合今仗贏波的最重要因素。

反觀主隊萊切近況持續低迷，球隊的進攻表現簡直令人絕望。不論在組織力還是創造威脅上均敬陪意甲末席，前鋒經常陷入啞火窘境，缺乏破門板斧。面對士氣正盛的費倫天拿，萊切主場出擊亦難以取得入球，今仗注定只能捱打。馬高