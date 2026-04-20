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英超｜馬迪達一「錘」定音 水晶宮「主勝」穩

波盤王
更新時間：07:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-20 HKT

水晶宮 VS 韋斯咸
Now621台周二凌晨3:00直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

水晶宮近期狀態回勇，不但在歐協聯輕鬆晉級4強，上周聯賽更反勝紐卡素，主場錄得兩連勝。首席射手桑馬迪達的復出明顯帶動球隊的進攻回復效率，個人更在近3場已射入3球，難怪今晚在聯賽對戰意十足的韋斯咸，仍備受看好，讓球盤主讓平手/半球「主勝」是信心之選。

水晶宮在季尾階段展現出極佳的競技狀態，主場威力更是勢不可擋。球隊近期各項賽事主場表現穩健，在早前的歐協聯8強迎戰意甲勁旅費倫天拿，全場控制戰局並取得壓倒性的控球率及攻門數據，最終3:0輕取對手順利殺入4強，極大鼓舞了士氣。這股氣勢亦延續至英超賽場，上周聯賽面對實力分子紐卡素，即使早段先落後，但球隊越戰越勇下，憑下半場的狂攻成功2:1的反勝，錄得主場兩連勝。數據顯示，水晶宮近兩仗主場創造共24次射門，兩仗的預期入球為3.05和1.95，主場攻力有保證。

球隊近期戰績及時回升，首席射手桑馬迪達的傷癒復出絕對是關鍵。這位法國前鋒在陣中扮演着不可或缺的橋頭堡角色，他的回歸明顯大幅帶動了球隊整體的進攻效率。從季內的數據可見，當桑馬迪達在陣時，水晶宮的前場入球轉化率大幅提升，場均入球數字更是翻倍。他不但具備出色的停球及二傳能力，其門前把握力更是球隊得分保證。在復出後的近3場比賽中，桑馬迪達個人已轟入3球，包括對紐卡素時射入吹響反擊號角的關鍵一球。有這位大勇射手助陣，水晶宮鋒線今晚誓必撕破敵軍防線。

韋斯咸勝仗不足為據

韋斯咸現時比第18位的熱刺多2分，護級形勢仍然十分惡劣，球員承受着巨大壓力。雖然球隊上仗在聯賽大勝狼隊，看似重拾火力，但該場大勝很大程度上是因為對手狼隊已提早降班，在毫無搶分壓力下全面放棄防守、態度散漫所致。韋斯咸整體的攻守組織並未真正改善。面對水晶宮，鐵錘幫單憑上仗虛火恐難招架。馬高

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