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英超｜卓基領銜拆廠 曼城三分在望

波盤王
更新時間：17:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-19 HKT

曼城 VS 阿仙奴
Now621、611台周一凌晨0:30直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

主場的曼城在季尾衝刺階段徹底解放亂殺模式，近3仗以兵不血刃的姿態連勝阿仙奴、利物浦和車路士，合共入9球兼一球不失，今晚在主場再遇勢頹態沉的手下敗仗兵工廠，勝望甚濃。法國進攻中場卓基技術和創造力驚人，近兩戰交出3個助攻，有其壓陣下，畏首畏尾阿仙奴更易崩潰，讓球盤主讓半球/一球「主勝」穩執。

傳統上，曼城總在季尾進入無敵狀態，以驚人走勢衝擊冠軍，今季亦不例外。自歐聯出局後，藍月亮似乎將所有精力轉移至國內賽場，戰績更上一層樓。曼城在各項賽事已連續擊敗3大勁敵，包括聯賽盃決賽以2:0輕取今仗對手阿仙奴，足總盃4:0大勝利物浦，以及上周聯賽3:0作客以摧枯拉朽的姿態凌辱車路士，3戰共入9球且不失一球的完美戰績，盡顯王者霸氣。在聯賽盃決賽，曼城在無甚壓力下輕鬆捧盃，無疑在今場天王山之戰前，已佔據絕對的心理優勢。再者，在哥迪奧拿領軍下，藍月近5年未曾在4月份輸波，合計32場贏29場，狀態和信心均在頂峰。 

自奇雲迪布尼離隊後，曼城一直在尋找能主宰中場的靈魂人物，今季從里昂簽入的22歲法國國腳卓基，完美地填補這空缺。哥迪奧拿盛讚卓基為「非凡的天才」，他的盤球、創造力及雙槍屬性皆屬頂流，今季已錄得10個聯賽助攻，包括上仗對車路士時妙傳予尼高奧萊利和馬克古希建功，盡顯大師級功架。外界對卓基評價極高，曼聯名宿史高斯更大膽預測，憑卓基的創造力，曼城今仗能輕鬆以兩至三球大勝。

兵工廠鋒線無力

相比之下，阿仙奴近況跌至冰點，現時聯賽領先優勢只剩6分且多踢一場，今仗若敗在失分上即優勢盡。近5場僅一勝，兵工廠先後在兩盃賽不敵曼城甚至英冠的修咸頓，上輪聯賽更在主場不敵般尼茅夫，本土3連敗，僅在主場0:0悶和士砵亭晉級，手執歐聯四強一席作最後一寸遮醜布。久未捧盃的輸家心態，正蠶食全隊每一人，心理壓力極大下，隨時全面崩潰。 馬高

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