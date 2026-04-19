英超｜勢一球上落 「愛」齊利物浦兩波膽

愛華頓 VS 利物浦

Now621、611台今晚9:00直播

推介：波膽2:1 & 1:2

剛在歐聯出局的利物浦，近兩戰表現比早前明顯改善，尤其每當小將安古莫夏上陣即能帶來威脅，今仗若被派上陣，面對轉身慢的奧拜恩會佔明顯優勢，勝負關鍵所在。雙方近6場交手僅1次打和，押對碰波膽2:1及1:2。

利物浦周中在歐聯次回合再一次被巴黎聖日耳門以2:0擊敗，現時只能將所有希望放在聯賽，若能保持現時聯賽的第5位即可出戰來屆歐聯，惟實際上紅軍的積分跟其後的車路士，甚至今仗的對手愛華頓僅有4至5分差距，今仗若落敗將面臨更大壓力。

幸而，紅軍年僅17歲的翼鋒安古莫夏在近兩戰上陣，明顯為球隊帶來正面影響。對富咸一役正選上陣，即在上半場獨力先開紀錄，而在對聖日耳門入替後，亦帶動球隊扭轉頹勢。這名小將今仗將面對速度慢的奧拜恩，對位優勢明顯，絕對是勝負關鍵所在。

主隊愛華頓近況稍佔先，近5戰錄3勝1和1負，但整季聯賽的主場戰績僅6勝4和6負，成績比作客差，難言主場之利。兩隊近6次交手，有5次皆由主場一隊勝出，僅1次未分勝負，博2:1及1:2波膽對碰屬正路之選。馬高