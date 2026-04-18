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英超｜般尼茅夫眾將歡送伯樂 碌爆「卡素」宴「客」

波盤王
更新時間：07:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-18 HKT

般尼茅夫輕裝上陣反而愈戰愈勇，面對勁敵仍能連場不敗，領隊執教功力表露無遺。球隊有瞻前顧後的中場馬科斯達華尼亞落力走動，勢於今晚作客走勢甚頹的紐卡素時可保不敗，讓球主客和受讓一球的「客勝」十分穩陣，進取者不妨冷敲波膽2:2。
加利李爾

早已處於英超中游安全位置第11位的客隊般尼茅夫，對上13場各賽仍能交出5勝8和的不敗走勢，其間曾擊敗利物浦及賽和曼聯等前列分子，可見狀態極佳。般尼茅夫上場作客爭標分子阿仙奴不但爆冷2:1奏凱，更將對手的運動戰預期入球值壓制至0.18，攻守兼備。這場勝仗亦令3度擊敗阿迪達的櫻桃領隊伊拉奧拿，成為繼哥迪奧拿及高普之後，令阿帥俯首稱臣第三多的主帥，足證其領軍功力之高。

伊拉奧拿約滿 眾將報知遇恩

而伊拉奧拿將在季尾離開般尼茅夫，眾將必在最後時光以佳績餞行，尤其中場馬科斯達華尼亞的全面作用更是無可替代。這位27歲中場今季各賽共交出不俗的6入球4助攻，而聯賽創造機會38次更排全隊之首，上場作客兵工廠一役，其9次成功爭奪又屬兩隊球員最多，進可分波退可掃蕩，這位無名英雄必定是般尼茅夫今場搶分的關鍵先生。

2:2波膽機率40%

排第14的主隊紐卡素走勢則完全相反，不但對上10場英超輸足7場，近3場各賽全敗共失11球，上場作客要分心歐協聯的水晶宮竟然反勝為敗，兩個失球都因個別球員犯錯所致，難以信賴。人腳上，喜鵲有粗中帶幼的中場祖連頓停賽，中路爭奪大受影響。預料客隊至少可保不敗，讓球主客和受讓一球的「客勝」穩開。再考慮到兩軍近5次對碰兩度法定時間各二言和，波膽2:2有9.75倍分頭不俗亦不妨一試。


加利李爾推介
讓球主客和 [+1] 客勝 , 波膽2:2
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