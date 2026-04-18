英超｜有前無後 藍獅紅魔「大」激鬥



曼聯雖然中堅人手捉襟見肘，但攻力十分有保證，有入球停不了的空中霸王卡斯米路狂轟猛炸，勢於今晚英超作客防線級數平平的車路士時你來我往，入球大細中位數3/3.5球的「大」實屬過關膽材。加利李爾

曼聯中堅幾乎無人可用



賽前排英超第3的客隊曼聯，聯賽只曾5次保持保清白之身，僅排英超第17，再加上今場有中堅利辛度馬天尼斯停賽，連同被追加停賽令的哈利馬古尼及仍在養傷的馬菲斯迪歷特，球隊可用的中堅只餘約羅及艾登希雲，穩健度堪憂。



猶幸紅魔入球能力十分穩定，已連續21場各賽都有入球，中場卡斯米路的把握力更令人驚喜，今季各賽8個入球已刷職業生涯新高，當中有7球藉頭槌攻入，包括上輪聯賽主場負列斯聯1:2的破蛋入球，其空中威力不容小覷。

安素復出車仔對攻



而近5場各賽錄1勝4負主隊車路士，連破球隊數個不名譽紀錄，包括自2018年以來首次直落兩場聯賽輸3球，妣及2023年9月後首次聯賽主場連敗，如果今場再敗，就會錄本世紀第2次聯賽4連敗。不過以藍獅質素絕對有力掙扎，隊長安素費南迪斯的復出相信會有一定激勵作用，故今場或成對攻局面，入球大細3/3.5球的「大」可作全日重心。

加利李爾

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入球大細 [3/3.5]球 大

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