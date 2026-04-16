歐霸｜波圖快翼極勇 有力一球焚林

諾定咸森林 VS 波圖

Now 638台周五凌晨3:00直播

推介：讓球主客和 [+1] 客勝

首回合意外被逼和1:1的波圖，今仗在歐霸盃8強次回合將作客諾定咸森林，以波圖近期8場不敗兼場場有波入的強勁氣勢，可望稍佔上風。陣中巴西天才翼鋒威廉高美斯近期腳風大順，勢必為專注護級的森林防線帶來極大麻煩。博波圖小勝一球，冷敲讓球主客和客隊讓一球的「和」有近5倍分頭。

波圖現時高踞葡超榜首，向4年來的首個聯賽冠軍邁進。球隊在歐霸同樣展現統治力，直至上仗打和森林前主場賽事保持全勝。波圖在首回合完全控制戰局，射門次數16次遠超對手的6次，足證其實力。

巴西天才威廉高美斯是波圖隊中冒起甚速的新星，近6仗轟入5球，歐霸更頻頻建功，平均每90分鐘錄得0.72個入球及3.4次射門。這位年僅20歲的翼鋒在首回合的入球正正展現其實力，是客軍最重要的爆破點。

諾定咸森林的晉級之路充滿幸運成份，上一圈對米迪蘭特需戰至互射十二碼才驚險過關，而首回合作客波圖，在被對手圍攻下僅靠烏龍波僥倖追和。球隊近10仗只曾在英超對衰到貼地的熱刺時贏波，降班威脅仍大，聯賽護級為重下，戰意成疑，要贏波圖，恐怕是心有餘而力不足。馬高