Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜波圖快翼極勇 有力一球焚林

波盤王
更新時間：08:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-16 HKT

諾定咸森林 VS 波圖
Now 638台周五凌晨3:00直播
推介：讓球主客和 [+1] 客勝

首回合意外被逼和1:1的波圖，今仗在歐霸盃8強次回合將作客諾定咸森林，以波圖近期8場不敗兼場場有波入的強勁氣勢，可望稍佔上風。陣中巴西天才翼鋒威廉高美斯近期腳風大順，勢必為專注護級的森林防線帶來極大麻煩。博波圖小勝一球，冷敲讓球主客和客隊讓一球的「和」有近5倍分頭。

波圖現時高踞葡超榜首，向4年來的首個聯賽冠軍邁進。球隊在歐霸同樣展現統治力，直至上仗打和森林前主場賽事保持全勝。波圖在首回合完全控制戰局，射門次數16次遠超對手的6次，足證其實力。

巴西天才威廉高美斯是波圖隊中冒起甚速的新星，近6仗轟入5球，歐霸更頻頻建功，平均每90分鐘錄得0.72個入球及3.4次射門。這位年僅20歲的翼鋒在首回合的入球正正展現其實力，是客軍最重要的爆破點。

諾定咸森林的晉級之路充滿幸運成份，上一圈對米迪蘭特需戰至互射十二碼才驚險過關，而首回合作客波圖，在被對手圍攻下僅靠烏龍波僥倖追和。球隊近10仗只曾在英超對衰到貼地的熱刺時贏波，降班威脅仍大，聯賽護級為重下，戰意成疑，要贏波圖，恐怕是心有餘而力不足。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
14小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
11小時前
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
10小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
1小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
22小時前
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
飲食
13小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
2小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
32分鐘前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
11小時前