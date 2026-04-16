歐霸｜維拉地頭照「博」 半場入球必多

阿士東維拉 VS 博洛尼亞

Now643台周五凌晨3:00直播

推介：半場入球大細1.5「大」

阿士東維拉有「歐霸盃之父」艾馬利領軍，加上主場威力十足，實力有保證。該隊有調度得宜的泰利文斯強勢回歸，有力領軍於今晚歐霸8強次回合主場迎戰博洛尼亞時你來我往，預料半場大手交易可期，半場入球大細1.5「大」值捧。

主隊阿士東維拉近期表現回穩，比利時中場泰利文斯傷癒復出後，球隊攻守俱見改善，首回合即交出兩記助攻已可見一斑。更重要的是，領隊艾馬利堪稱歐霸專家，在此盃賽共入5次決賽，並先後領西維爾及維拉里爾共4度奪冠，帶隊奪冠經驗豐富，在淘汰賽運籌帷幄。其麾下的維拉在主場歐戰近17場主場賽事贏足15場，近8場更全勝，有此地頭氣勢，今場必力圖上半場盡量入球以鎖定晉級4強席位。

泰利文斯復出即勇

而客軍博洛尼亞剛歐霸作客表現出色，自首圈敗給維拉後，其後5場作客賽事全勝，出國征戰展現勇氣。球隊進攻慾強烈，歐霸總射門243次和命中目標83次均為各隊之冠。考慮到博洛尼亞在意甲已無目標，今仗必傾巢而出，力圖盡早收復失地。然而，這種全攻型策略，同時為維拉提供大量的反擊空間，兩軍都有權再添紀錄。

首回合雖然博洛尼亞落敗，但翼鋒莊拿芬路維的表現卻贏盡掌聲，連維拉領隊艾馬利亦點名稱讚其表現非常出色。他在該仗不僅憑個人能力內切入後，射入世界波，更在邊路不斷爆破，全場錄得11次成功過人，並創造8次射門機會，兩項數據皆是歐霸盃淘汰賽階段最高紀錄。這位英格蘭球員今季已為博洛尼亞在各賽共入7球及交出3次助攻，其中在歐霸盃入4入球。今仗回到家鄉英格蘭作賽，路維為吸引更多英超球探目光，必定會施展渾身解數爭取入球。預料今場兩軍半場入球必多，半場入球大細1.5「大」十分值博。馬高