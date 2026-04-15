歐聯｜拜仁有「里」無我 駁火入球必多

拜仁慕尼黑 VS 皇家馬德里

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：入球大細 [3.5] 大

首回合領先2:1的拜仁慕尼黑今仗回師安聯球場，在歐聯8強次回合再對皇家馬德里，表現光芒四射的法國翼鋒米高奧利斯定必再成主角，率軍今季主場20場贏18場的拜仁再下一城。兩隊首回合已各有20次射門，預料今場再鬥得燦爛，入球騷可期，推介入球大細3.5球「大」。

拜仁慕尼黑在德甲總入球早已破百，加上近況大勇，近15場各項賽事未嘗一敗。拜仁在首回合中，製造2.99的預期入球及20次射門，足證進攻質素優異。 當中，法國翼鋒米高奧利斯絕對是球隊靈魂，在首回合不僅助攻予哈利卡尼入球，更以4次射門和4次成功盤扭，在右路不斷撕破皇馬防線。這名法國球星的創造力和威脅，加上其全能的防守貢獻和跑動，控制比賽節奏，堪稱大師級表現，今仗勢必再次成為帶領拜仁大勝晉級。

雖然皇家馬德里在首回合計有20次射門，但最終只能憑基利安麥巴比的入球挽回劣勢，這很大程度歸功於拜仁門將紐亞的超神級表現。紐亞在比賽中多次關鍵撲救，包括救出雲尼斯奧斯祖利亞和麥巴比的必入球，才能力保勝果。儘管皇馬近3場不勝稍顯不穩，但前線球員的個人質素依然頂級，今仗絕對有力攻破拜仁大門，上演入球大戰。 馬高