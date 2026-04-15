歐聯｜士砵亭韌力十足 半場必按「兵」不動

阿仙奴 VS 士砵亭

Now638台周三凌晨3:00直播

推介：半場主客和「和」

士砵亭的首回合表現稍勝，僅因大意才以一球落後，出線仍充滿懸念。隊中左閘麥斯阿拿奧祖極強的防守能力，勢於今晚歐聯8強次回合作客阿仙奴可繼續壓制對手。加上近期左顧右盼的兵工廠必先求穩，半場悶和可能性唔低，推介半場主客和的「和」。

士砵亭自2026年以來，表現和戰績相當驕人，作客賽事更僅錄得一場敗仗，展現出極強的韌性。這隊葡超火力最強的球隊在首回合對阿仙奴雖以一球僅負，但士砵亭在多項關鍵數據均優於對手，全場比賽創造的具威脅攻門也比兵工廠為多，證明他們絕對有能力製造麻煩。

由於總比分僅落後一球，士砵亭今仗縱必較主動，但早段仍難免小心翼翼，以免先失球。以其首回合所展現的實力，絕對有力與阿仙奴周旋到底。

士砵亭的烏拉圭左閘麥斯阿拿奧祖今季表現極為亮眼，季內共交出6個入球和4次助攻，憑其驚人的速度、出色的助攻能力以及極具把握的單對單防守，吸引豪門視線。在首回合對阿仙奴時，阿拿奧祖全場成功凍結馬度基，使其右路近乎全面癱瘓。這名悍將在該役參與多達22次對抗，犯規7次，卻未有食黃牌，足證其侵略性和智慧並重。

阿拿奧祖在開賽初段更有一次後上起腳僅中楣彈出，幾乎為球隊先開紀錄。儘管士砵亭最終落敗，但阿拿奧祖憑其統治級表現，入選該周的歐聯最佳陣容。有其壓陣，至少封殺兵工廠右路進攻。

阿仙奴狀態回落

阿仙奴近期表現令球迷坐立不安，在聯賽負於般尼茅夫，全隊表現乏善可陳，攻守失據。雖然今仗坐鎮主場，但手執一球優勢而對手有一定質素，阿迪達的戰術極可能畏首畏尾地保守。阿仙奴在上半場必會以穩為先，避免犯錯。因此，兩隊半場換邊前悶和機會不低。馬高