英冠 | 大勇翼鋒點石成金 聖徒主場有「力」大勝

近況勢如破竹的修咸頓，攻勢銳利且長勝不敗。該隊有能傳善射的翼鋒史斯安沙壓陣，今晚英冠回師主場迎戰把握力疲弱的布力般流浪時，有望以兩球差距擊敗對手，波膽3:1或4:2扒冷一流。

修咸頓6連勝氣勢勁 翼鋒史斯安沙能傳善射

佔主場之利的修咸頓近期氣勢一時無兩，各項賽事已連續17場保持不敗，賽前已攀升至聯賽第5，升班附加賽資格越來越穩。聖徒攻力強大，近期豪取6連勝之餘，其間更合共攻入14球，前線着火。此外，他們今季在英冠合共創造多達121次黃金入球機會，屬全聯賽之冠，足證其進攻體系極具威脅，今仗地頭出擊必主動搶攻。翼鋒史斯安沙能傳善射，今季在英冠創造19次黃金機會高踞聯賽之首，上場聯賽對一役更射入一記金球，領軍主場2:1反勝打比郡，腳風大順，絕對是敵軍的心腹大患。

而客軍布力般流浪雖然防守積極，場均17.9次成功攔截屬英冠最多，但面對主隊的狂轟猛炸恐久守必失。更致命的是，布力般流浪前線把握力極差，今季預期入球值高達51球，最終卻只攻入38球，射門轉化率為全英冠最差，經常屢失良機。預料主隊修咸頓今仗有力以兩球差距擊退對手，波膽3:1或4:2相當值博。加利李爾

加利李爾推介

波膽 3:1/4:2

香港時間三凌晨3:00開賽