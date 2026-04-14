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歐聯外│馬體會HP爆燈 坐「和」望贏「塞」錢入袋

波盤王
更新時間：07:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-14 HKT

首回合先拔頭籌的馬德里體育會，球員休息時間充裕，為今場生死戰做足準備。該隊有歐聯表現光芒四射的前鋒祖利安艾華利斯領銜攻堅，今晚歐聯8強回師主場迎戰後防天殘地缺的巴塞隆拿時有望不敗晉級，主客和的「和」不妨一試。加利李爾

施蒙尼收起10名主力 儲滿體力搏殺 

首回合領先兩球的主隊馬德里體育會，對今場的重視程度，從輪換部署便可見一斑，主帥施蒙尼在上周末聯賽作客1:2僅負西維爾，將首回合全部10名場區正選球員收起，明顯為硬仗養精蓄銳。施蒙尼過往曾兩度在歐聯8強淘汰巴塞，而首回合的勝利更終結了其作客魯營25場的不勝紀錄，信心大增。事實上，馬體會近兩場歐聯主場賽事共攻入9球，坐陣主場攻勢銳利；死球更是入球泉源，至今已取得10個死球入球，冠絕歐聯，勢必成為今仗的一大殺着。

艾華利斯歐聯腳風順

 

若要數馬體會今場的取分之匙，必然是前鋒祖利安艾華利斯。這位阿根廷國腳歐聯創造力驚人，創造多達30次入球機會在所有球員中高踞第2；其預期助攻值亦達3.8亦同樣名列次席，加上近5場歐聯賽事共交出5入球及2助攻，其全面的表現勢必對巴塞防線構成極大威脅。

巴塞隆拿後防天殘地缺

 

客軍巴塞隆拿則充滿暗湧，球隊在歐聯歷史上從未在首回合主場落敗的劣勢下，次回合作客成功翻盤。再者，球隊後防線正面臨人腳不整的危機，年輕中堅古巴斯因上場領紅而要停賽，而另一守將謝拉特馬田亦在上周末聯賽因傷退下火線，防線損兵折將下，次回合收復失地難度甚高。預料主隊有力不敗晉級，主客和的「和」開出機會不低，值得支持。

加利李爾推介
主客和 [和]
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