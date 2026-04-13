意甲｜新兵極速融入 拉素搶分十「拿」九穩

費倫天拿 VS 拉素

Now638台周二凌晨2:45直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

拉素近期戰績回勇，近4場聯賽錄3勝1和保持不敗，狀態明顯上揚。對比主隊費倫天拿於周中作客倫敦出戰歐協聯大敗，體力和心理雙蝕，拉素今仗體能肯定佔優。尤其1月來投的荷蘭中場堅尼夫泰萊，加盟後迅速融入球隊，其踢法大大提升中場活力。有他在陣中助攻助守，今仗作客坐和望贏，讓球盤受讓平手/半球，「客勝」看高一線。

拉素近況回升，近4仗聯賽先後擊敗AC米蘭、薩斯索羅及博洛尼亞，保持不敗。球隊成績反彈，1月從阿積士以1,500萬歐羅來投的堅尼夫泰萊絕對是關鍵人物，這位24歲荷蘭中場在12次意甲上陣中已貢獻3個入球及1次助攻，包括在球隊兩球淨勝博洛尼亞一役梅開二度，其後上破門和傳球視野，完美填補古恩度斯離隊後的空缺，成為球隊進攻催化劑。

費倫天拿近況一般，雖然他們近6場聯賽只輸1場，但對手大多為下游分子。周中遠征英倫，在歐協聯8強首回合以0:3大敗予水晶宮，對球隊信心打擊甚大，更曝露紫百合防線不穩的問題，今季聯賽已失掉44球。球隊在體能和士氣皆處下風，面對氣勢如虹的拉素，主場亦難言有勝望。馬高