Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜新兵極速融入 拉素搶分十「拿」九穩

波盤王
更新時間：08:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-13 HKT

費倫天拿 VS 拉素
Now638台周二凌晨2:45直播
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

拉素近期戰績回勇，近4場聯賽錄3勝1和保持不敗，狀態明顯上揚。對比主隊費倫天拿於周中作客倫敦出戰歐協聯大敗，體力和心理雙蝕，拉素今仗體能肯定佔優。尤其1月來投的荷蘭中場堅尼夫泰萊，加盟後迅速融入球隊，其踢法大大提升中場活力。有他在陣中助攻助守，今仗作客坐和望贏，讓球盤受讓平手/半球，「客勝」看高一線。

拉素近況回升，近4仗聯賽先後擊敗AC米蘭、薩斯索羅及博洛尼亞，保持不敗。球隊成績反彈，1月從阿積士以1,500萬歐羅來投的堅尼夫泰萊絕對是關鍵人物，這位24歲荷蘭中場在12次意甲上陣中已貢獻3個入球及1次助攻，包括在球隊兩球淨勝博洛尼亞一役梅開二度，其後上破門和傳球視野，完美填補古恩度斯離隊後的空缺，成為球隊進攻催化劑。

費倫天拿近況一般，雖然他們近6場聯賽只輸1場，但對手大多為下游分子。周中遠征英倫，在歐協聯8強首回合以0:3大敗予水晶宮，對球隊信心打擊甚大，更曝露紫百合防線不穩的問題，今季聯賽已失掉44球。球隊在體能和士氣皆處下風，面對氣勢如虹的拉素，主場亦難言有勝望。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
17小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
10小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
14小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
2小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
16小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
2小時前
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
00:48
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
影視圈
12小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
17小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
15小時前