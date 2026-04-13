英超｜地頭以逸待勞 曼聯必大「斯」殺

曼聯 VS 列斯聯

Now621、611台周二凌晨3:00直播

推介：讓球 [-1] 主勝

曼聯在英超錄得主場5連勝，加上賽程上比對手有更多時間休息，體力和準備都明顯佔優。今仗面對防線不穩、失球頻頻的列斯聯，勝望壓一。紅魔鋒線大將麥比奧莫擁有極強突破力，埋門把握力亦高，面對列斯聯積弱的防線，尤其虎入羊群。今仗推介讓球盤主讓一球的「主勝」。

曼聯自從由卡域克接手後，戰績穩步上揚，聯賽已攀升至第3位。球隊今季火力明顯急升，進攻核心般奴費南迪斯狀態巔峰，一人便創造了超過100次入球機會，並交出16個助攻，冠絕聯賽，帶動全隊在創造力上提升。雖然球隊上輪作客與般尼茅夫打成2:2平手，但後者其後在主場擊敗實力強橫的阿仙奴，足以證明該場和局並非自身不足，而是對手實力強，間接反映曼聯的整體實力及狀態依然處於高水平。

曼聯前鋒麥比奧莫今季在英超已射入9球並交出3次助攻，是球隊主要得分點之一。這名喀麥隆國腳的中距離射門威脅極大，預期入球值錄得8.2球，不論預期入球或實際入球數，均排在聯賽前列，更反映其射術精湛。他今季錄得60次射門，當中30次命中目標，50%的命中率極具效率。預計今仗他將會面對列斯聯後衛史度爾克，後者在防守一對一的數據上表現較弱。麥比奧莫憑其出色的突破能力將佔盡上風，足以主宰比賽勝負。

列斯聯後防穿窿

列斯聯護級形勢不容樂觀，今輪前僅比降班區高出3分，球隊近期更6場不勝。列斯最大的弱點在於防守，防守球員單對單防守方面能力不足，每當下半場體能下降，中場防守屏障減弱即極易失球，亦因此經常在領先的情況下被對手反勝或追和，球隊近5場聯賽更有多達4場食白果，攻力極度疲弱，欠爆冷條件。 馬高