英超｜新官上任三把火 熱刺半場必去盡

新特蘭 VS 熱刺

Now621台周日晚上9:00直播

推介：半場主客和「客勝」

經過近3周調整的熱刺，新帥上任的有望施下馬威，開賽必搶。該隊有突破力強的翼鋒馬菲斯泰爾衡鋒陷陣下，有力於今晚英超半場領先主埸威力已失的新特蘭，半場主客和的「客勝」分頭不俗，值得一試。

賽前排英超第18的客隊熱刺，對上11場英超3和8負走勢極頹，不過自3月22日主場0:3負諾定咸森林後，球隊有足足3個星期沒有賽事，球員有時間調整心態。而熱刺高層亦把握時間，於3月尾委任迪沙比出任主帥，這位擅長地面組織的教練更明言，下季無論如何都會繼續領軍，穩定軍心之餘，順道激勵眾將一致抗敵，開賽有力一鳴驚人。

熱刺翼鋒馬菲斯泰爾近仗表現搶鏡，上場3球負森林一役，個人作出4次成功盤扭成全場並列最多，除反映突破力強外，亦證明這位快馬在逆境時仍可克服心理障礙，鬥志強頑特別適合護級。考慮到排第11位的主隊新特蘭基本上已無護級壓力，而近5次主場聯賽已輸3場，與上半季12場地頭不敗的威力相距甚遠，戰意未明下不宜高估。半場主客和的「客勝」有3.1倍，可克服客隊新帥的未知之數，相當值博。加利李爾