意甲｜應付強隊無「蘭」度 烏甸尼斯坐和望贏

AC米蘭 VS 烏甸尼斯

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推介：讓球主客和 [+1] 客勝

客軍烏甸尼斯今季面對前列球隊屢有佳作，近3仗有2場保持不失球，防守越見穩健。該隊有首席射手基倫戴維斯復出領銜攻堅，勢領軍於今晚意甲遠征近況低迷的AC米蘭時，令對方防線帶來巨大威脅，今仗不妨冷敲讓球主客和烏甸尼斯受讓一球的「客勝」。

烏甸尼斯今季堪稱強隊殺手，面對聯賽前列分子時有驚喜，遇強越強。今季曾在主場力克勁旅拿玻里，亦曾作客以擊敗榜首國際米蘭，近期亦跟前列的阿特蘭大以及走勢極勇的科木打和，韌性仍佳。鋒線上，射手基倫戴維斯上場賽和科木一役停賽缺陣，令這名今季在聯賽已攻入10球的英格蘭射手，今場可以滿血回歸，其衝擊力及門前觸覺，必定大大提升烏甸尼斯的搶分能力。

A米已退出爭標行列

AC米蘭在上期國際賽期前一度保持一絲爭冠希望，但上輪不敵拿玻里後，現時已跌落第3位，與榜首積分差距拉開至9分，在聯賽僅剩7輪的情況下，重奪冠軍的希望近乎零。球隊近6場聯賽輸3場，狀態起伏不定，士氣和戰意均成疑問。米蘭若未能及時調整心態，主場極大機會失分。馬高