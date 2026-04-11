英超｜主場王不容小覷 寧博般茅角「大」

阿仙奴 VS 般尼茅夫

Now621、611台今晚7:30直播

推介：開出角球大細 [11.5] 大

保持11場不敗的般尼茅夫現時全無護級壓力，今仗以逸待勞下作客阿仙奴，體力佔優，隊中年青前鋒高洛比活力和天賦十足，其前場壓逼搶斷及入球能力在同齡球員中首屈一指，後備入替亦保證戰鬥至最後一刻。今仗勝負充滿懸念，反而般尼茅夫擅長製造角球，而主隊阿仙奴更被譽為「Corner FC」，今仗一於向角球大細11.5球「大」埋手。

客隊般尼茅夫近期韌力極高，英超已連續11場不敗，刷新球會的頂級聯賽紀錄。儘管這11場中有多達7場和波，包括近5場連續跟對手握手言和，但已足證有力跟任何球隊糾纏。數據上，般尼茅夫雖然入球數字未算突出，但射門及角球數字一直保持在高水平，以上輪鬥曼聯為例，雙方合共開出14個角球和製造30次射門。事實上，現時櫻桃在一周一賽的節奏下，比要兼顧歐聯的兵工廠，體能上處於絕對優勢，即使或在今場處於落後局面，仍有足夠本錢與對手周旋到底。

高洛比有力改變戰局

般尼茅夫在近兩個轉會窗都有主力相繼他投，卻造就年僅19歲的法國前鋒高洛比乘勢崛起。此子在其處子英超球季已入9球，成為繼99至00球季高雲地利的羅比堅尼後，最有機會在處子賽季入球達雙位數的年輕球員。這名法國小國腳不但射門觸覺極佳，更擅長利用速度和身體對抗在前場製造混亂，即使或以後備身份入替，仍然能保證球隊進攻質素和強大輸出。

阿仙奴刷角球了得

而英超冠軍近在咫尺的主隊阿仙奴，仍保持主場15戰12勝2和1負的強勁走勢，勝率高達80%。阿迪達的球隊在主場往往採取主動，今季場均7次角球的數字長期高企，而其角球攻勢可謂質和量並重，兵工廠已是被忘掉的名字，今季被他隊球迷冠名「Corner FC」，即使略帶諷刺意味，新外號的背後仍見客觀而實際的震攝力，今仗角球數字絕對值得期待。馬高