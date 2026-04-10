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意甲｜神龍零封在望 羅馬「薩」無赦

波盤王
更新時間：08:00 2026-04-10 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-10 HKT

羅馬 VS 比薩SC
Now638台周六凌晨2:45直播
推介：波膽 1:0 & 2:0

羅馬近期戰績雖略低迷，近期硬仗失利頻頻，近5場僅擊敗實力稍次的萊切，但今仗返回主場面對榜尾的比薩SC，要全取三分仍游刃有餘。門將施維拿不失率極高，極大機會能保持不失球。數據上羅馬今季僅有3次在主場能攻入多於兩球，今仗或又是一場經濟實惠的小勝，冷敲波膽1:0及2:0。

羅馬近期表現說不上理想，惟近期面對實力稍強對手皆失利，包括上輪被國際米蘭大勝5:2。儘管如此，今晚深夜面對攻力疲弱的SC比薩，羅馬的防線壓力將大為減輕。SC比薩今季31場聯賽僅錄得兩場勝仗，攻力極為疲弱。而塞爾維亞門將施維拿的表現是意甲各門將之中最佳之一，14場不失球在意甲排第3位，76.7%的救球成功率亦進佔前5，只要他能保持水準，羅馬要零封對手並贏波絕非難事。

比薩遠征例牌腳軟

SC比薩現時在聯賽榜敬陪末席，31輪只贏得兩場，作客更一場不勝，僅錄得8和7負，入球能力非常有限，至今只攻入23球，應難以攻破羅馬大門。反而，羅馬今季主場賽事僅3場能攻入超過兩球，押注大勝或上盤未必值博，不妨冷敲波膽1:0及2:0。馬高

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