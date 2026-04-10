法甲｜摩納哥遇神殺神 無懼作客照「黎」料

巴黎FC VS 摩納哥

Now643台周六凌晨1:00直播

推介：波膽 0:2 & 1:2

摩納哥近期在聯賽錄得6連勝，並且連續8場各項賽事都能攻入至少兩球，前鋒線腳風大順，陣中首席射手科拿連巴洛根便近8仗更狂轟8球，狀態如日中天。主隊巴黎FC雖近況不俗，但攻力疲弱，聯賽場均只入1.2球，面對攻力強橫的摩納哥，實在難以匹敵。今仗推介波膽0:2及1:2。

摩納哥狀態正處本季巔峰，聯賽連贏6場，論近況在法甲連榜首巴黎聖日耳門也尤有不及。更難得的是，摩納哥近期的手下敗將不乏聯賽前列分子，包括作客以3:1擊敗班霸聖日耳門，以及朗斯、里昂和馬賽等皆為聯賽榜前6強隊，勝仗含金量極高。摩納哥現時與第4位的馬賽同分，距離第3位的里爾亦只有1分之差，為爭奪來季歐聯席位，球員戰意必定高昂。加上球隊連續8場攻入至少兩球，輸出穩定，贏波本錢十足。

現年24歲的美國前鋒科拿連巴洛根，正經歷其職業生涯高峰。繼22至23球季外借蘭斯攻入21球後，今季在摩納哥的終於重拾射門鞋，至今已在各賽攻入16球，當中包括5個歐聯入球。這名步大力雄的前鋒近期狀態驚人，近8場入8球，更創下連續6場法甲賽事皆有進帳的紀錄。以上足證經季中調整後，巴洛根已重拾佳態，成為摩納哥衝擊歐聯資格的最重要武器。

巴黎FC守強攻弱

主場的巴黎FC近期表現相當硬淨，已連續5場不敗，暫時脫離降班區。今季首循環作客摩納哥更爆冷贏波。然而，球隊入球能力低，28場僅入33球，場均僅1.2球，亦間接令球隊的和波率極高，28場有多達11場和波收場，即使在近期不敗的走勢中，僅一場入多於一球而已。只要摩納哥能保持近期的進攻效率，要從客場全取三分應無難度。 馬高