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歐協聯｜攻力銳不可當 捧薩克達主勝

波盤王
更新時間：08:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-09 HKT

薩克達 VS 阿爾克馬爾
香港時間周五凌晨3:00開賽
推介：主客和主勝

烏克蘭勁旅薩克達在本土聯賽21場攻入51球，火力冠絕群雄，今晚深夜歐協聯8強首回合迎戰阿爾克馬爾定必搶攻。隊中巴西左翼柏迪連奴今季已為球隊在各賽共交出7入球和8次助攻，以其技術和速度優勢，可望領軍先拔頭籌，直取主勝已有不俗分頭。

薩克達近況甚佳，近17場各賽僅錄得一場敗仗，並且已經連續7場比賽取得入球，火力非常有保證。現時更在烏克蘭超級聯賽以15勝5和1負的成績，位列次席，入51球，得失球差高達+39，攻守兼備。球隊的巴西攻擊線的技術和速度皆上乘，上一圈作客3:1擊敗波蘭冠軍列治普斯納一役，薩克達的巴西進攻組合在首回合包辦3個入球，足以證明他們的進攻足以在歐洲賽事構成重大威脅。而27歲的陣中老大哥翼鋒柏迪連奴，肩負前場的突破和組織重任，為隊友創造了大量機會，柏迪連奴在該役造出5次成功過人，成為幕後英雄。

阿爾克馬爾在荷甲表現遜色，僅排第6位，加上近5場作客的正式賽事僅錄1勝，遠征表現難以信賴。今仗出征波蘭面對狀態大勇的薩克達，恐難全身而退。馬高

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