歐協聯｜水晶宮猛虎出柙 「主勝」十「拿」九穩

水晶宮 VS 費倫天拿

Now639台周五凌晨3:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

水晶宮近期狀態回勇，近4場錄2勝2和不敗，加上英格蘭球會近年在歐戰成績彪炳，實力佔優。球隊今季有8個聯賽入球的首席射手桑馬迪達已復出，今晚歐協聯8強首回合主場領軍面對防線不穩的費倫天拿，讓球盤主讓半球/一球的「主勝」是信心之選。

英格蘭球隊近年在歐洲次級賽事展現統治力，尤其在歐協聯已先後有韋斯咸和車路士封王，證明了英超球隊在級數上的優勢。今屆代表水晶宮有着相同的優勢，球隊近期表現相當不俗，近5戰錄2勝2和1負。現時水晶宮在英超排14位，幾乎全無降班威脅，在其餘本土盃賽亦早已出局，可以將所有精力集中於歐洲戰線，爭取創會以來首個歐洲錦標，戰意十足。

水晶宮今季能夠進軍歐洲賽，首席中鋒桑馬迪達絕對是厥功至偉的關鍵因素。這位28歲的法國前鋒近3季全面升級為英超其中一名最實而不華的中鋒，上季助球隊奪得足總盃。身高1.92米，體格強壯的馬迪達不僅隊中首席射手，更是前場重要的橋頭堡，其護球、策應及與隊友配合的能力，是領隊加斯拿高強度進攻體系中不可或缺的一環。馬迪達今季聯賽已攻入8球，預期入球值更高達12.05，場均射門威脅極大。此子早前因傷缺陣，但近期已復出，今仗可復任正選，領軍全力迎戰。

費倫天拿作客腳軟

客隊費倫天拿近績不俗，近6場不敗，但防守問題從未改善。紫百合在意甲攔截成功率為廿隊最低，攔截力弱導致對手能輕易地創造射門機會，球隊亦是意甲被射門次數最多的球隊之一。上圈兩對波蘭捷斯托佐華皆有失球下僅勝。在附加賽兩回合對波蘭的積基朗尼亞更打成4:4。今仗遠征英倫，面對有主場之利及主力射手復出的水晶宮，恐怕難以全身而退。 馬高