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歐聯｜巴塞往績大勝 勢再施絆「馬」索

波盤王
更新時間：20:27 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:27 2026-04-08 HKT

巴塞隆拿 VS 馬德里體育會
Now638台周四凌晨3:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

巴塞隆拿與馬德里體育會的對賽往績佔盡上風，優勢明顯，今仗在歐聯8強首回合主場出擊，值得看高一線。球隊的葡萄牙出擊型後衛祖奧簡斯路，堪稱馬體會剋星，近兩次對該隊時均交出決定性的助攻或入球表現，其在左路的突破力，可能撕碎馬體會後防。讓球主客和主讓一球「主勝」值得追捧。

巴塞隆拿近兩季對馬德里體育會的戰績佔壓倒性優勢，近6次交鋒贏足5次，其中兩次主場出擊分別以3:0及3:1輕鬆取勝。 巴塞日前作客馬體會時全面佔優，控球率高達67%，射門次數達22次，遠超對手的6次，預期入球值亦以2.52比0.92大幅拋離對手，最終以2:1凱旋。這場勝利讓巴塞在心理層面可謂未打先贏。

祖奧簡斯路季中重返巴塞後，為球隊左路帶來活力和創造力，在面對馬德里體育會時更尤其突出。在剛戰作客馬體會，這名出擊力強的後衛在左路如入無人之境，全場錄得3次關鍵傳球、4次成功過人及6次在對方禁區內觸球，令馬體會防線風聲鶴唳，而防守上亦交出7次奪回球權及贏得6次對抗的完美數據，最終反勝一球亦是由其突破後起腳造成。加上3月初主場3:0大勝馬體會一役，簡斯路同樣交出一個助攻，其出色的個人能力屢次在關鍵時刻擊破馬體會的防守部署，今仗同樣成為對手教練施蒙尼的無解題。

馬體會防線不穩

馬德里體育會近期防線卻屢見失誤，近6場失14球，而整季12場歐聯亦共失24球，防線穩定性不足。 儘管幾乎每場歐聯都有進帳，但防線不穩卻是致命傷。面對簡斯路的邊路衝擊，馬體會若選擇死守，只會久守必失，難逃敗仗。馬高

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