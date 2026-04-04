英足盃｜閃電戰攻「城」 利物浦半場受讓有計

曼城 VS 利物浦

Now 651台今晚7:45直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

曼城近期防守屢見漏洞，近10場失球高達23個，給予對手可乘之機。今仗足總盃8強或會輪換部份主力，實力或再打折扣。客軍利物浦則擁有反擊王牌艾基迪基，其速度有望領軍在半場佔得先機，推介半場讓球，受讓平手/半球「客勝」。

曼城防守今年已見不穩，歐聯1:3負於波杜基林特，其後再遭皇家馬德里以總比數5:2淘汰，作客皇馬被雲尼斯奧斯連下兩城，再次暴露了藍月亮防線面對快速反擊時的脆弱。

利物浦今季成功引進前鋒艾基迪基，為球隊的進攻線注入反擊活力。 這位年輕射手擁有時速高達34.9公里的頂級速度，擅長由守轉攻的瞬間，利用爆發力衝擊對方防線身後，例如對法蘭克福時，他僅用8秒和4次觸球便完成一次反擊破門。近期為法國同樣以快速反擊射破巴西大門一樣，艾基迪基有能力在任何強強對話中成為決定比賽的關鍵人物。

場面上處下風的利物浦今仗可順理成章以反擊為上半場的戰術，利用艾基迪基這個反擊點不斷威脅曼城防線。曼城防線的不穩定性，將給予利物浦在半場取得領先的黃金機會。馬高