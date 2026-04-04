Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜閃電戰攻「城」 利物浦半場受讓有計

波盤王
更新時間：15:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-04 HKT

曼城 VS 利物浦
Now 651台今晚7:45直播
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

曼城近期防守屢見漏洞，近10場失球高達23個，給予對手可乘之機。今仗足總盃8強或會輪換部份主力，實力或再打折扣。客軍利物浦則擁有反擊王牌艾基迪基，其速度有望領軍在半場佔得先機，推介半場讓球，受讓平手/半球「客勝」。

曼城防守今年已見不穩，歐聯1:3負於波杜基林特，其後再遭皇家馬德里以總比數5:2淘汰，作客皇馬被雲尼斯奧斯連下兩城，再次暴露了藍月亮防線面對快速反擊時的脆弱。 

利物浦今季成功引進前鋒艾基迪基，為球隊的進攻線注入反擊活力。 這位年輕射手擁有時速高達34.9公里的頂級速度，擅長由守轉攻的瞬間，利用爆發力衝擊對方防線身後，例如對法蘭克福時，他僅用8秒和4次觸球便完成一次反擊破門。近期為法國同樣以快速反擊射破巴西大門一樣，艾基迪基有能力在任何強強對話中成為決定比賽的關鍵人物。

場面上處下風的利物浦今仗可順理成章以反擊為上半場的戰術，利用艾基迪基這個反擊點不斷威脅曼城防線。曼城防線的不穩定性，將給予利物浦在半場取得領先的黃金機會。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT