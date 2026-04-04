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德甲｜攻擊瓣數特多 捧萊比錫折「梅」

波盤王
更新時間：15:43 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:43 2026-04-04 HKT

雲達不來梅 VS RB萊比錫
beIN SPORTS CONNECT今晚9:30直播
推介：讓球 [+0.5/+1] 客勝

在德甲力爭前4的RB萊比錫作客戰為護級而戰的雲達不來梅，萊比錫近期狀態火熱，進攻尤為出色，陣中奧地利中場巴姆加特拿包辦策劃、助攻和入球，憑藉其卓越的表現和領袖氣質，可領萊比錫輕鬆大勝。讓球盤客讓半球/一球，「客勝」可望收足。

RB萊比錫近期作客成績急升，近5場贏4場，並且每場都有入球。在德甲創造機會排名第2多的大衛拉林提供彈藥，萊比錫的預期入球高達53.1，僅次於拜仁，今季27場聯賽入53球的數字絕非僥倖。

現年26歲的巴姆加特拿今季在RB萊比錫極具影響力，在26場德甲賽事，合共交出12個入球和6次助攻。不論在球會還是奧地利國家隊，加特拿都是不可或缺的組織核心。教練奧利華拿對其讚不絕口：「他是一名非常聰明的球員，總能準確地找到並利用空間。他對比賽的理解令人難以置信，是串連球隊攻守的關鍵人物。」

加特拿既可組織亦能後上

事實上，萊比錫前場攻擊手如紐沙、羅姆路和巴卡約高等年齡皆只有二十出頭，表現難免不穩定，陣上犯錯機會較大，但有加特拿的準確處理和走動，加上場均2.6次射門，每90分鐘入0.5球的效率，令球隊成為德甲其中一隊進攻最佳的球隊。上場對賀芬咸時，萊比錫就憑加特拿梅開二度大勝5:0，可見其影響力。

不來梅防守漏洞多

相反，主隊雲達不來梅深陷護級漩渦，現排在聯賽第14，距離降班區只有4分。不來梅近況堪憂，主場表現更令人失望，近6次作東僅獲1勝，失球更達11球之多，其中有3場未能取得入球。

今季已失47球的不來梅防守明顯存在問題，RB萊比錫有望取得兩個或以上的入球，而讓球盤亦值得看高一線。馬高

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