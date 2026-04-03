西甲 | 艾爾切爭分護級 作客求和破籠「奴」

華歷簡奴今夜凌晨在主場迎戰艾爾切，關乎護級的微妙形勢，兩隊僅比降班區分別多四分和一分，三分對作客的艾爾切更為迫切，但和波一分更務實。艾爾切前鋒拉法美亞剛在上場聯賽建功助球隊贏波，今仗誓要乘勝追擊，帶領艾爾切搶分，不妨直取和波。 馬高

艾爾切防線脆弱 拉法美亞成救命丹



艾爾切的預期失球全西甲最差，惟進攻端尚算有所交代，近六場作客有五場取得入球。上周聯賽，正憑隊內首席射手拉法美亞的關鍵入球，以2:1擊敗護級對手馬略卡，獲寶貴三分。這位28歲的前鋒今季已入8球，是球隊鋒線的絕對核心。艾爾切過往兩次面對華歷簡奴均以4:0大勝，球員在心理上或佔有優勢。今仗面對攻力疲弱但防守不穩的華歷簡奴，正是拉法美亞大顯身手的最佳時機。

主隊華歷簡奴今季表現莫名其妙，以其預期得分應排在聯賽第九，但現實卻淪落到僅十四位，得分足足比預期少了十分，反映球隊的埋門一腳處理極差，合共創造近40個預期入球，最終卻只入28球，效率堪憂。儘管如此，華歷簡奴今季主場只輸過兩次， 然而，球隊近期防守亦非穩，已連續五場有失球，似為失分埋下伏線。



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