法甲 | 聖日耳門超班零封率逾半 主場數蛋好「茲」味

巴黎聖日耳門今晚在主場迎戰中游球隊圖盧茲，兩隊強弱懸殊。聖日耳門近期狀態已入佳境，近3場共狂轟12球，火力驚人。球隊在聯賽中擁有法甲最多的14次零封對手的紀錄，門將沙方洛夫的表現神勇，令球隊後防固若金湯，極有機會再次保持不失球。預計巴黎聖日耳門可輕鬆大勝，波膽推介3:0/4:0夠分頭。馬高

聖日耳門王者霸氣 數據盡顯優勢



巴黎聖日耳門持續統治法甲，26場聯賽錄19勝，以60分高踞榜首。即使大半季談笑用兵下，球隊的進攻火力仍然冠絕聯賽，場均入2.2球。 除進攻之外，聖日耳門在防守上同樣令大部分對手絕望，至今在聯賽中僅失22球，其中有14場保持不失，零封比例超過一半。近期球隊在歐聯和聯賽的三連勝中，共入12球，其中場零封車路士以及尼斯，氣勢如虹。面對圖盧茲，聖日耳門在任何方面都佔據壓倒性優勢，三分志在必得。

神奇門將沙方洛夫 逆襲成後防核心



今季巴黎聖日耳門的最大驚喜，或許是俄羅斯門將沙方洛夫的橫空出世。這位26歲的門將在季初僅為球隊的二號門耐，但他憑藉穩定的表現和驚人的撲救能力，成功逆襲成為正選。其生涯代表作是去年尾的洲際盃決賽中，沙方洛夫在互射十二碼階段連續撲出四球，以一己之力助球隊擊敗法林明高，捧走冠軍，成為21世紀首位為聖日耳門在十二碼決勝中連救四球的門將。沙方洛夫絕非一帆風順，但把握主力門將受傷的機會，以沉穩的技術和心理質素征服教練和球迷。有其把守最後一關，聖日耳門今仗在主場球迷面前，有望再次零封對手，輕鬆全取三分。

目前排在聯賽第九位的圖盧茲，整體實力與巴黎聖日耳門存在極大差距。縱近期取得兩連勝，但綜觀整季表現並不穩定。面對聯賽前三名的球隊更未嘗一勝，今仗要爆冷搶分，難度極高。

馬高推介

波膽: 3:0 4:0

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