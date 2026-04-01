女歐聯｜射手腳風大順 女拜仁勢再降「魔」

拜仁慕尼黑女足 VS 曼聯女足

Now638台周四凌晨0:45直播

推介：波膽2:1/3:1

劍指三冠王的拜仁慕尼黑女足近期賽績強勁，上仗作客仍能以3:2險勝曼聯女足，盡佔晉級先機。上場梅開二度的丹麥前鋒佩妮奧夏達，其個人突破及射術將，是拜仁於今晚女子歐聯8強次回合主場撕破曼聯防線的重要手段。預計拜仁憑主場威力可勝，然而曼聯憑本身不俗攻力亦有力球破蛋，今仗推介波膽2:1/3:1。

拜仁慕尼黑女足今季表現極具統治力，在各項賽事高歌猛進，現時在德國女足遙遙領先，在德國盃亦不費吹灰之力殺入4強。而在歐聯賽場仍同樣展現出強橫的攻力，上仗首回合作客曼聯便轟入3球，實力超班。

球隊的成功和進步，首席射手佩妮奧夏達功不可沒。這位丹麥國腳在今個球季已為拜仁射入23球，包括7場歐聯入7球，位列射手榜次席。這位九屆丹麥足球小姐近期狀態一流，在3月聯賽連續梅開二度，證明了其穩定而高效的入球能力絕對是拜仁力爭三冠王的最重要一人。

雖然曼聯女足在首回合主場落敗，但仍兩度攻破拜仁大門，其前線具備一定的威脅力。在僅落一球下，紅魔絕不會束手就擒，定必全力反撲，大有機會至少能攻入一球。馬高