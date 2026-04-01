女歐聯｜神鋒倒戈分外落力 巴塞女足作客「大」得起

車路士女足 VS 阿仙奴女足

Now 643台周四凌晨3:00直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

各賽錄11連勝的阿仙奴女足氣勢如虹，加上首回合的3:1優勢，今晚在歐聯女足8強次回合作客車路士女足將佔盡戰術優勢。尤其陣中瑞典前鋒布莉施迪妮絲近4戰交出3入球和2助攻，其出色的走位和把握力足以衝散車路士防線。主隊落後下必搶攻，角球機會大增。推介半場角球大細5.5球「大」，以及讓球受讓平手/半球「客勝」。

阿仙奴已連勝11場，合共射入37球，場均入球超過3球，展現出強大的統治力。11連勝中，今場對手車路士已然兩度稱臣，兵工廠在聯賽和上周歐聯分別贏2:0和3:1，表現極具說服力。在歐聯8強首回合中，阿仙奴完全控制戰，憑布莉施迪妮絲、基莉和活素的入球，以3:1輕取對手。加上阿仙奴的防守同樣穩固，11場僅失6球，攻守兼備。客隊在今場次回合，不論在狀態、心理和戰術上皆佔優勢，可謂已一隻腳躋身4強。

瑞典國腳布莉施迪妮絲是典型的大賽球員，在歐洲賽場憑其積極的無球跑動、極佳的身體對抗和關鍵時刻的把握力聞名。小妮子在首回合對車路士時充分體現其戰術價值，先在上半場接應傳中頭槌破網，其後更在前場發揮支點作用，不斷透過跑動拉扯對手防線，為隊友創造空間。阿仙奴的第3球，正是由她助攻而來。個人交出1入球1助攻，當選全場最佳，當之無愧。布莉施迪妮絲反擊戰的作用將會今仗，車路士主攻下更為放大。

車路士必企圖反撲

車路士縱近期兩度不敵，其實力與阿仙奴仍然相若，今仗絕不坐以待斃。剛戰在聯賽中，以4:3戰勝阿士東維拉，火力仍猛。首回合在落後的情況下，下半場全力反撲，共獲得5個角球，今仗回到主場必須淨勝兩球或以上方能晉級，預計車路士將從開賽即會猛攻，上半場極有可能會出現大量角球。馬高