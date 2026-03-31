世盃外｜級數往績「克」住晒 丹麥奏「捷」有錢派

捷克 VS 丹麥

UEFA.tv周三凌晨2:45直播

推介：半全場「和客」

丹麥球員級數不俗，而且板凳深度足夠，在一場過的賽事中，變陣有明顯優勢。球隊有中場新貴域陀科賀特隨時作變陣棋子，有望於今晚世界盃外圍賽決賽作客尾段，絕殺守強攻弱的捷克，半全場開出「和客」機會不低，可以一試。

客隊丹麥近況相當醒神，4強主場4:0大數北馬其頓晉級，更將對手壓制至只有3射0中，形勢全面佔優。其實丹麥有此表現並不意外，皆因幾乎全隊正效力4大聯賽，縱使正選球員未發揮最佳水準，教練白賴仁利馬亦有足夠籌碼撥亂反正。人腳上，丹麥的組織多年來倚賴基斯甸艾歷臣策動，不過近期終有域陀科賀特可作後浪，這位進攻中場今季在波圖各賽共交出6入球7助攻，更以20歲之齡當選2025年丹麥足球先生，絕對是丹麥奠勝的最佳武器。

捷克縱有主場之利，不過全隊有過半數球員仍效力國內聯賽，加上對上一次擊敗丹麥已是22年前的事，之後5次對碰3和2負，可見級數及往績皆下風。然而捷克陣中悍將甚多，外圍賽場均15.1次犯規在54隊中排第3多，防守十分硬淨，固守有本錢。預料今場兩軍質素分野要到下半場調動後才可看出，而客軍亦須花九牛二虎之力才有機會破門，半全場「和客」有4.6倍，扒冷一流。加利李爾