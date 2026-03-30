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國際賽｜友賽態度「加」零一 德國「主勝」穩開

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-30 HKT

德國 VS 加納
香港時間周二凌晨2:45直播
推介：讓球主客和 [-2] 主勝

德國隊近六仗全勝，合共狂轟23球，火力驚人，今晚主場出戰加納，戰意毋庸置疑。中場大腦域斯上仗友賽瑞士時，個人獨造四個入球，狀態如日方中，勢成今場大勝的關鍵人物。反觀加納近期友賽表現慘不忍睹，上仗以1:5大敗予奧地利，戰意成疑。德國隊今仗有望輕鬆大勝，推介讓球主客和讓兩球的「主勝」。

德國在主帥拿高斯文的帶領下，重現霸氣，已錄得六連勝，連同於世界盃外圍賽最後五輪全勝，當中包括6:0大勝斯洛伐克，攻防兩端表現皆有水準。上仗作客瑞士，德國更展現出認真的比賽態度，在兩度落後下，最終反勝4:3。該仗德國全場共錄得22次射門，創造了8次黃金機會，失掉6次，仍足證其進攻體系已漸入佳境，球員狀態出色。今仗挾主場之利，面對近況低迷的加納，德國勢必以一場大勝讓球迷以高漲情緒迎接世界盃。

域斯上場包辦2入球1助攻

效力利物浦的中場新星域斯，絕對是現時德國隊「一哥」。上仗對瑞士時，他交出球王級表現，個人獨取兩個入球及兩次助攻，直接參與球隊全部4個入球，賽後域斯亦承認這是其為國家隊效力以來最出色的一仗。事實上，域斯在德國隊的角色舉足輕重，自2021年9月地標戰以來，他已為球隊貢獻10個入球和11次助攻，合共21次直接或間接入球，與夏維斯並列同期隊內之冠。這位天才中場善於盤帶突破，創造力強，今仗面對防守鬆散的加納，其威脅將會更大，勢必成為德國隊爭取大勝的最重要武器。

客軍加納近況慘不忍睹，近三場國際友誼賽全敗，繼不敵日本和南韓，上仗更慘被奧地利大炒5:1。球隊自去年十一月後未有正式比賽，球員場上磨合成疑問。今仗面對氣勢如虹的德國，難逃大敗的結局。讓球主客和讓兩球亦無有怕，一於直取「主勝」。馬高

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