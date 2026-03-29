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巴甲｜新星翼鋒態勇 保地花高必大「斯」殺

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-29 HKT

帕拉尼恩斯 VS 保地花高
香港時間周一早上6:30開賽
推介：入球大細 [2/2.5] 細

保地花高成功止血，加上攻勢每每見血封喉，有力在任何球隊身上爭取入球。該隊有翼鋒艾華路蒙托路充當邊路發電機，有力於明早巴甲作客帕拉尼恩斯時搶攻，互攻格局已成，入球大細中位數低見2/2.5，大盤實屬過關膽材。

賽前排巴甲第17的客軍保地花高，上場作客2:1力克布拉干天奴紅牛，終止此前聯賽4連敗頹勢。事實上，保地花高雖然位列下遊，但其賽事場數比聯賽其餘19隊都要少1至2場，而場均入球1.7球更屬巴甲第3多，攻力絕非如排名般低。特別留意翼鋒艾華路蒙托路狀態相當不俗，上場作客一球擊敗紅牛的反底戰中，這位阿根廷U20國腳全場贏得7次爭奪，護球了得。考慮到中場丹尼路奧利華拉因入選巴西大軍而未能在今場披甲，蒙托路必定有力承擔球隊發動攻勢重責。

主隊帕拉尼恩斯則排第6，對上5場各賽2勝1和2負走勢一般，但其間共入7球攻力亦算不俗，而且射手奇雲韋華洛斯不但對上兩場都有入球，其聯賽的個人預期入球值4.7更屬巴甲最高，銳不可當。既然兩隊都有本錢對攻，入球大細中位數2/2.5的大盤仍有1.79倍，過關一流。加利李爾

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