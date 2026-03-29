國際賽｜哥倫比亞夠認真 半主全和有辦「法」

哥倫比亞 VS 法國

香港時間周一凌晨3:00開賽

推介：主客和「和」/半全場「主和」

哥倫比亞陣容臥虎藏龍，而且主角與綠葉比例平均，被看輕下反而有力一戰。該隊有傳奇中場占士洛迪古斯領銜攻堅，勢可於今晚友誼賽於中立場與副選應戰的法國打成均勢，主客和的「和」可以冷敲，甚至半全場的「主和」亦可小注兼顧。

哥倫比亞在6月世界盃決賽周與葡萄牙同被編入K組，故今輪友賽找來上屆亞、季軍的歐洲勁旅法國及克羅地亞拍跳，用意未必只是試陣。雖然哥軍首戰中立場1:2反負格子軍團，不過全場13射5中目標均比對手多，明顯是要測試球隊與歐洲頂級國家隊實力的距離，故哥軍面對法國必當正賽踢，誠意不用懷疑。

事實上，哥倫比亞的確有力跟歐洲列強一拼，皆因陣容充滿一級綠葉，包括水晶宮右翼衛丹尼爾蒙路斯及賓菲加全能中場李察里奧斯等，故創造力極強的翼鋒路易斯迪亞斯及進攻中場占士洛迪古斯可無後顧之憂領軍進襲。尤其後者上場對克羅地亞一役兩射皆中目標，7次長傳有5次成功，可見只要有大量控球權時，J洛功架猶在。

法國今輪國際賽期首戰在少打一人下2:1力克巴西，過程幾乎將今輪可用的主力全派上陣，包括剛好趕及國際賽期傷癒的基利安麥巴比，故今場對牌面稍遜的哥倫比亞，未須再精銳盡出。

法國戰意成疑

再考慮到今輪法國點兵絕大部分都是國家隊常客，爭取表現意慾不大，甚至個別球員會將集中力放在球會季尾衝刺，陣上表現或打折扣。

預料兩軍旗鼓相當，主客和的「和」開出機會不低，絕對值博；再考慮到哥倫比亞的板凳深度遠不及法國，有機會比賽尾段失守被逼和，半全場的「主和」十分適合進取客扒冷。加利李爾