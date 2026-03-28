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國際賽｜友賽一向有保證 日本客勝無「蘭」度

波盤王
更新時間：21:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-28 HKT

蘇格蘭 VS 日本
香港時間周日凌晨1:00開賽
推介：主客和客勝

日本向來友誼賽都出盡全力，頻頻殺敗強隊誠意十足，加上隊內競爭激烈，眾將必盡施渾身解數，奠定大軍席位。該隊有中場核心鐮田大地指揮若定，勢於今晚友賽作客防線青黃不接的蘇格蘭時有力贏波，主客和客勝合情合理。

客軍日本雖然近年在大賽成績中規中矩，上屆世界盃16強止步，兩年前的亞洲盃則8強出局，不過陣上熱血表現惹人好感。藍武士對上3場友賽全勝，包括去年10月主場3:2力克勁旅巴西，實力在友賽表露無遺。

再者，日本外流至歐洲頂級聯賽的好手越來越多，今輪點兵27人名單中，就算如南野拓實及久保建英等大名球員因傷落選，全隊仍有9人今季有份出席歐戰，可見隊內一直保持良性競爭之餘，後起之秀亦來勢洶洶。

考慮到今輪國際賽期是世界盃點兵前的最後一輪友賽，日本眾將必把握機會爭取表現，以確保入選機會，當然亦包括中場指揮官鐮田大地。這位29歲中場在水晶宮表現全面，英超場均3.0次成功攔截屬陣中之首，而歐協聯14次創造機會亦排全隊第2多，攻守兼備。考慮到同位置的遠滕航未必趕及世界盃前操起狀態，田中碧則在列斯聯失去正選，鐮田大地必定把握今次機會，在教練森保一面前打高一皮波，以奠定世界盃正選席位。

蘇格蘭後防青黃不接

主隊蘇格蘭近年出產不少猛將，尤其轉戰意甲更成主力，惟多屬中前場球員，後防卻未見新人崛起，今次最後試陣機會仍倚賴在利物浦己失正選的安德魯羅拔臣，連上季被英甲伯明翰棄用的34歲老將中堅格蘭漢尼都有入選，速率難及對手。預料客隊有力贏波，主客和客勝屬合理之選。加利李爾

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