國際賽｜「虎」落平陽 科特迪瓦贏波有計

南韓 VS 科特迪瓦

主隊官網/App今晚10:00直播

推介：波膽推介0:2/1:2

科特迪瓦早前在非洲國家盃表現出色，5場入10球火力十足。陣中右後衛古拿杜伊季內在法甲交出5個助攻，在國家隊不時從右路殺上助攻，提供闊度並創造入球機會，足以撕開主隊南韓的防線。今仗面對近況一般的太極虎，科特迪瓦有力再下一城，波膽推介0:2/1:2。

科特迪瓦在非洲國家盃5場賽事入10球，場均入球達到2球，火力相當有保證。當中包括3:0大勝布基納法索，以及3:2擊敗加蓬。縱然最終在淘汰賽以2:3僅負埃及，但其強大的進攻能力，足以令任何對手生畏。隊內除中前場球員卡士十足，如阿密特迪亞路、卡斯等，後防球員的助攻能力亦不容忽視。效力法甲斯特拉斯堡的右後衛古拿杜伊，今季在聯賽便交出5次助攻及2個入球，創造4次為黃金機會，其在右路的傳中和突破，將會是撕破南韓防線的一大利器。

主隊南韓雖然近期友賽錄得4勝1和1負的佳績，但對手實力普遍不強。唯一一場硬仗面對巴西，便以0:5慘敗，該仗球隊全場只得7次射門，1次命中目標，可見其攻擊力在面對世界一流勁旅時，顯得束手無策。今仗面對攻力強橫的科特迪瓦，太極虎防線將備受考驗。馬高