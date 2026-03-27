國際賽｜英格蘭傾巢而出 「主勝」滿載而「圭」

英格蘭 VS 烏拉圭

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推介：讓球主客和 [-1] 主勝

英格蘭今晚於溫布萊主場與烏拉圭友賽，論近況三獅勢不可擋，在世界盃外圍賽以8戰全勝入22球兼一球不失，盡顯攻守兼備的強大實力，主場戰意更佔先。而今仗更是幾名邊緣國腳終極考核，其中首次入選的愛華頓多面手占士加拿近期表現光芒四射，為爭世界盃名單的最後一席，必拼盡全力，定能輕取作客績弱的烏拉圭，讓球主客和讓一球的「主勝」值捧。

英格蘭在杜曹帶領下，全面統治世界盃外圍賽K組，不但全勝8場分組賽，總計攻入22球，更恐怖的是後防線未失一球。穩定的佳績，反映英軍實力與深厚的板凳深度。陣中不少主力球員仍要留力為球會於季尾衝刺，為平衡體能及考察人選，杜曹今次徵召多達35人的擴充名單，並將球員分成兩組。包括隊長哈利卡尼、迪格蘭賴斯及布卡約沙卡等主力將避戰烏拉圭，而留力下周對日本。 而今場將是一眾新入選或久未入選的球員，如占士加拿、明奈及阿當禾頓等人爭上世盃尾班車的黃金機會，戰意十足。

25歲的占士加拿今季踏入職業生涯高峰，在愛華頓交出星級表現，故今期首次獲得英格蘭大國腳的徵召。加拿今季在英超上陣31場，貢獻2個入球和6次助攻，其攔截、傳球創造力及防守貢獻等數據均在英超中場球員中名列前茅。加拿近態出色，近4仗交出3次助攻。而其最大的優勢在於其全面的技術特性和多功能性，既能勝任中場，更能串演右閘甚至左閘，通天老倌屬性對任何球隊來說都極具戰術價值。但要在強手林立的英格蘭球員庫突圍，今仗在溫布萊的表現將是決定性一環。

烏拉圭曾被美國大炒

由著名教頭比爾沙執教的烏拉圭，雖在南美洲區外圍賽中力壓巴西以第4名出線，但球隊表現欠穩定，作客成績弱。最近友賽更以1:5大敗於美國，球隊在非正式賽事的戰意不高，今仗作客溫布萊，預計亦會收起部分主力，更難以對決心十足的英格蘭二隊構成威脅。馬高