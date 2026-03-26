Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世盃外｜快翼狀態大勇 威爾斯贏「波」無難度

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-26 HKT

威爾斯 VS 波斯尼亞
UEFA.tv周五凌晨3:45直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

威爾斯近6次在主場出戰共獲5勝，盡顯地頭優勢，加上翼鋒哈利威爾遜今季在富咸表現光芒四射，聯賽錄10個入球和6次助攻狀態大勇。威爾斯有其領銜，於今晚世界盃外圍賽附加賽4強主場面對波斯尼亞時可看高一線，讓球讓半球/一球「主勝」可作過關膽材。

威爾斯於世盃外分組賽僅以2分之差屈居比利時之後得次名。球隊近6次主旺場出擊錄5勝，唯一敗仗不過僅負勁旅比利時，可見其主場威力。去年11月最後一場分組賽更以7:1狂數北馬其頓，創下47年來最大勝利。 

隨着加里夫巴爾退役，效力富咸的翼鋒哈利威爾遜已成為球隊的新靈魂人物。這位29歲球星今季在英超入10球及交出6個助攻，狀態處於頂峰。他在外圍賽亦已為威爾斯攻入5球，是球隊的首席射手，當中包括對北馬其頓時連中三元，其個人突破及遠射能力將是撕破客隊密集防線的關鍵。 

波斯尼亞在外圍賽的表現欠說服力，近8場作客的正式比賽只得2勝，而對手更只是列支敦士登及馬爾他等弱旅。前線仍要倚賴雖然隊中仍有已年屆40歲的迪斯高領軍，活力跟年輕當打的威爾斯有明顯距離。馬高

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
13小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
16小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
20小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:06
伊朗局勢｜伊朗外長：目前無意會談 白宮威脅「切勿誤判」｜持續更新
即時國際
1小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
15小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
14小時前
中東局勢｜伊朗據報拒絕美國停火方案 提「5點反提案」未關談判門
即時國際
8小時前