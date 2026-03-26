世盃外｜快翼狀態大勇 威爾斯贏「波」無難度

威爾斯 VS 波斯尼亞

UEFA.tv周五凌晨3:45直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

威爾斯近6次在主場出戰共獲5勝，盡顯地頭優勢，加上翼鋒哈利威爾遜今季在富咸表現光芒四射，聯賽錄10個入球和6次助攻狀態大勇。威爾斯有其領銜，於今晚世界盃外圍賽附加賽4強主場面對波斯尼亞時可看高一線，讓球讓半球/一球「主勝」可作過關膽材。

威爾斯於世盃外分組賽僅以2分之差屈居比利時之後得次名。球隊近6次主旺場出擊錄5勝，唯一敗仗不過僅負勁旅比利時，可見其主場威力。去年11月最後一場分組賽更以7:1狂數北馬其頓，創下47年來最大勝利。

隨着加里夫巴爾退役，效力富咸的翼鋒哈利威爾遜已成為球隊的新靈魂人物。這位29歲球星今季在英超入10球及交出6個助攻，狀態處於頂峰。他在外圍賽亦已為威爾斯攻入5球，是球隊的首席射手，當中包括對北馬其頓時連中三元，其個人突破及遠射能力將是撕破客隊密集防線的關鍵。

波斯尼亞在外圍賽的表現欠說服力，近8場作客的正式比賽只得2勝，而對手更只是列支敦士登及馬爾他等弱旅。前線仍要倚賴雖然隊中仍有已年屆40歲的迪斯高領軍，活力跟年輕當打的威爾斯有明顯距離。馬高