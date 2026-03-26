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世盃外｜地頭打「羅」打鼓氣勢盛 土耳其「主勝」穩

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-26 HKT

土耳其 VS 羅馬尼亞
UEFA.tv周五凌晨1:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

土耳其坐擁強勁火力，近5場狂轟14球，場均入球接近3球，加上陣中球星級數遠勝對手羅馬尼亞，勢必藉主場強勁的氣勢，力圖在世界盃外圍賽附加賽首回合盡數對手。陣中效力祖雲達斯的球星耶迪斯近期頻頻貢獻入球和助攻，其出色的盤帶和創造力，勢成破局利器，讓球主客和讓一球「主勝」值捧。

土耳其在今次世界盃外圍賽的表現令人矚目，尤其在最後5仗取得3勝1和1負，唯一敗仗於歐洲之巔的西班牙腳下。而這隊天才橫溢的球隊仍然在該5場合共攻入14球，展現了其強大的進攻火力。在教練蒙迪拿的帶領下，球隊戰術體系日趨成熟，場均創造超過5次中目標的射門，不但反映球隊把握能力，更見前場進攻點繁多。不論在陣地戰還是快速反擊，土耳其皆具威脅，加上有主場之利，氣勢如虹。

效力意甲祖雲達斯的中場耶迪斯，絕對是今場土耳其的關鍵球員。這名技術出色的20歲小將今季為球會交出10個入球和6次助攻，成為隊中首席當家球星。據體育數據網站統計，耶迪斯更是今季意甲盤扭王，每90分鐘高達3.8次的成功盤帶冠絕聯賽，今季亦已為隊友創造了14次絕佳入球機會。無論是個人突破抑或為隊友鋪橋搭路，耶迪斯都有條件成為比賽勝負關鍵。

羅馬尼亞僅憑歐國聯晉級

羅馬尼亞因在歐國聯中表現不俗，從而獲得附加賽資格，但球隊整體實力與歐洲頂級強隊相比仍有一定距離。在外圍賽分組賽中，被實力不強的波斯尼亞雙殺，表現並不穩定。面對土耳其如此強大的攻擊線，羅馬尼亞的防線恐怕力有不逮。馬高

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