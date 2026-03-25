阿甲｜悍將力拒「萊」犯 聖羅倫素入球必少

萊斯查 VS 聖羅倫素

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推介：入球大細1.5球「細」

攻弱守強的聖羅倫素，聯賽防守數據名列前茅，在悍將恩拿斯奧佩雷斯於中場助攻助守下，勢於今晚阿甲獨腳戲作客甚少起腳的萊斯查時不致多失，入球1.5球的「細」可作過關膽。

賽前排阿甲首階段A組第10的聖羅倫素，對上4場聯賽作客1勝3和1負，期間攻入2球失2球，足證球隊離開主場踢法保守。事實上，聖羅倫素於好幾項防守數據都十分不俗，聯賽5場清白之身及場均10.4次成功搶斷，分別在阿甲30隊中排並列第3少及第8多，可見聖羅倫素防守不但穩健，更能在對手組織時已提早搶佔要地。

佩雷斯包辦下欄髒活

聖羅倫素中場恩拿斯奧佩雷斯聯賽場均2.2次犯規及3張黃牌均屬全隊第2多，但同時29.6次場均成功傳球亦排全隊第3多，可見這位20歲小將表現落力，毫不介意承擔苦力工作，足以力抗對手進襲減少失球。考慮到主隊萊斯查近5場4和1負，其間只失1球但無士哥，保守程度比客軍更甚，入球1.5球的「細」可謂穩如泰山。加利李爾