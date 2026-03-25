女歐聯｜皇馬女足士氣盛 「主勝」手到「拿」來

皇家馬德里女足 VS 巴塞隆拿女足

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：讓球主客和 [+2] 主勝

近年水平穩步上揚的皇家馬德里女足，走勢不俗且甚少大敗，有中場卡露蓮韋亞作中場定海神針，勢於今晚女子歐聯8強首回合，主場迎戰主力狀態成疑的巴塞隆拿女足時不致多失，讓球主客和受讓兩球的「主勝」十分穩陣。

在16強以兩回合合計5:2淘汰法甲新貴巴黎FC而晉身8強主隊皇馬，近5季4度於女子西甲奪亞，比起此前8季均未曾殺入前2，可見水準日益提升。

近況上，皇馬已各項賽事直落5場全勝，其間更一球未失，包括3:0作客大破聯賽第3的皇家蘇斯達，證明皇馬走勢極勇之餘，防線亦韌力十足。

然而皇馬要面對歐洲頂級的巴塞不致多失，中場卡露蓮韋亞表現至關重要。這位曾效力女子英超兩大班霸曼城及阿仙奴的中場，一向是皇馬的定海神針，今季已共入9球屬陣中聯賽神射手。近況上，韋亞對上兩場都有交出助攻，包括作客3球大勝皇蘇時開出的精準角球，能傳善射而且處理死球亦有一手，足證在球隊的重要性。皇馬有韋亞在中場坐鎮下，今場定可雖敗不辱。

巴塞鋒線狀態成疑

客軍巴塞對上5場亦錄4勝1和的不敗走勢，而且今季屏賽兩循環都擊敗皇馬，仍是技高一籌的一隊。惟巴塞陣中西班牙國腳快馬前鋒柏拉洛露，今季一直斷斷續續受傷患困擾，對上9場只入1球，令巴塞鋒力今場稍有疑問。預料今場客軍難言大勝，推介讓球主客和受讓兩球的「主勝」。加利李爾