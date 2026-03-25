Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女歐聯｜皇馬女足士氣盛 「主勝」手到「拿」來

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-25 HKT

皇家馬德里女足 VS 巴塞隆拿女足
Now643台周四凌晨1:45直播
推介：讓球主客和 [+2] 主勝

近年水平穩步上揚的皇家馬德里女足，走勢不俗且甚少大敗，有中場卡露蓮韋亞作中場定海神針，勢於今晚女子歐聯8強首回合，主場迎戰主力狀態成疑的巴塞隆拿女足時不致多失，讓球主客和受讓兩球的「主勝」十分穩陣。

在16強以兩回合合計5:2淘汰法甲新貴巴黎FC而晉身8強主隊皇馬，近5季4度於女子西甲奪亞，比起此前8季均未曾殺入前2，可見水準日益提升。

近況上，皇馬已各項賽事直落5場全勝，其間更一球未失，包括3:0作客大破聯賽第3的皇家蘇斯達，證明皇馬走勢極勇之餘，防線亦韌力十足。

然而皇馬要面對歐洲頂級的巴塞不致多失，中場卡露蓮韋亞表現至關重要。這位曾效力女子英超兩大班霸曼城及阿仙奴的中場，一向是皇馬的定海神針，今季已共入9球屬陣中聯賽神射手。近況上，韋亞對上兩場都有交出助攻，包括作客3球大勝皇蘇時開出的精準角球，能傳善射而且處理死球亦有一手，足證在球隊的重要性。皇馬有韋亞在中場坐鎮下，今場定可雖敗不辱。

巴塞鋒線狀態成疑

客軍巴塞對上5場亦錄4勝1和的不敗走勢，而且今季屏賽兩循環都擊敗皇馬，仍是技高一籌的一隊。惟巴塞陣中西班牙國腳快馬前鋒柏拉洛露，今季一直斷斷續續受傷患困擾，對上9場只入1球，令巴塞鋒力今場稍有疑問。預料今場客軍難言大勝，推介讓球主客和受讓兩球的「主勝」。加利李爾

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
16小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
15小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
13小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
18小時前
伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 伊朗稱美以襲擊伊兩處能源基礎設施｜持續更新
01:31
伊朗局勢｜傳美伊最快週四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
即時國際
34分鐘前
天水圍兩貨櫃車相撞 七旬男司機疑睇位未拉上手掣 救車期間被夾慘死。黎志偉攝
天水圍兩貨櫃車相撞 七旬男司機疑睇位未拉上手掣 救車期間被夾慘死
突發
8小時前
《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？
《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？
影視圈
11小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
17小時前
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
01:23
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
突發
12小時前