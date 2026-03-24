女歐聯｜射手橫「素」千軍 阿仙奴女足可拆「車」

阿仙奴女足 VS 車路士女足

Now643台周三凌晨4:00直播

推介：讓球 [0] 主勝

阿仙奴女足在各賽，錄得9連勝佳績，氣勢如虹，於近5仗轟入17球僅失1球，攻強守穩。陣中英格蘭國腳射手艾莉莎蘿素今季在聯賽表現光芒四射，交出5個入球和4次助攻，今仗主場出擊，可領軍大勝車路士女足鎖定出線優勢，推介讓球盤平手盤「主勝」。

阿仙奴女足近期戰績非常強勢，所有賽事共取得9連勝。兵工廠們的防守出色，今季在聯賽中保持8場不失，此數據聯賽中僅次於對手車路士女足。兩隊於一月交手時，阿仙奴女足作客以2:0取勝。

主力前鋒艾莉莎蘿素今季在女子英超上陣15場，攻入5球並有4次助攻，效率驚人。上圈對奧特海維利女足的歐聯賽事中，蘿素個人梅開二度，協助球隊以3:1大勝，可見其勇態。

車路士女足上周剛奪得聯賽盃冠軍，但近況相對仍稍為輸蝕。她們在過去6場比賽中保持不敗，值得留意的是，車路士女足在倫敦打吡的敗仗全部來自阿仙奴女足。以阿仙奴女足近期的主場強勢，車路士女足此行要全身而退恐怕有一定難度。馬高