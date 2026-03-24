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女歐聯｜里昂女足攻得 「客勝」最「禾」味

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-24 HKT

禾夫斯堡女足 VS 里昂女足
Now 643台周三凌晨1:45直播
推介：讓球 [-1/-1.5] 客勝

里昂女足狀態正處於巔峰，在近五場各賽取得全勝，合共轟入20球。今晚在歐聯八強首回合作客禾夫斯堡時，在對賽往績更一面倒佔盡上風，不難再下一城。年僅20歲的海地中場杜摩妮在上次交手時全場5次成功過人，其個人突破和創造力同樣足以主宰今場戰局，推介讓球客讓一球/球半球「客勝」。

里昂在與禾夫斯堡的對賽中佔盡上風，近七次交手，錄得全勝。而在今季的聯賽階段相遇時，里昂已在主場以3:1輕取對手，心理優勢極為明顯。除了在控球有7:3的絕對優勢，里昂在射門方面更以21:2輾壓對手，足證雙方質素上的差距。里昂女足現時正處於巔峰，在近五場各賽取得全勝，合共轟入20球，僅失2球。防守端同樣固若金湯，在近6場有五場能保持不失。可謂質態俱備，勝望壓一。

年僅20歲的海地中場杜摩妮已是世界女子球壇其中一名最具認受性的球星，她今季在歐聯賽場表現優秀，至今已攻入4球，場均射門達3.5次。其個人技術細膩兼推進更快速的杜摩妮在對禾夫斯堡一役更錄得5次過人，兼創造5次黃金機會，以個人能力打破整場賽事的平衡，其中一個入球，正是來自其扭入禁區搏得對方犯規造成的12碼，絕對是禾夫斯堡防線的噩夢。憑藉其出色的個人能力和狀態，這位蟬聯中北美及加勒比海地區年度最佳女球員的海地國寶，勢必成為里昂取勝的最強武器。

反觀主隊禾夫斯堡女足，近年在歐洲賽場的競爭力已明顯下滑，已非昔日能與里昂爭一日之長短的頂級豪門。在德甲聯賽中，亦被拜仁慕尼黑甩開，失去以往的統治力。連帶在歐洲，在十六強淘汰祖雲達斯女足時，亦曾在主場被逼和2:2，頗為吃力。以現時禾夫斯堡的實力，今場即使有主場之利，恐怕亦難逃大敗。
馬高

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