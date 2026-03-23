阿甲｜學生隊級數輾壓 有力最少贏兩球

學生隊 VS CA科爾多瓦中央

香港時間周二凌晨5:58開賽

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

學生隊現排阿甲A組第4位，近5戰錄得3勝2負，雖然期間曾有失手，但整體表現及級數優勢仍然明顯。核心中場柏拉斯奧斯今季狀態火熱，聯賽至今已攻入3球，其盤帶、創造力及後上入球能力，成為球隊進攻命脈。學生隊坐擁主場之利，今仗面對實力稍遜的CA科爾多瓦中央，讓球盤主隊讓一球，「主勝」依然值得追捧。

學生隊今季表現穩定，目前在A組以10戰5勝3和2負累積18分，排在前列。球隊近期狀態雖有起伏，但3場勝仗均能保持清白之身，反映防守依然可靠。中場靈魂柏拉斯奧斯無疑是學生隊的致勝關鍵，這名24歲烏拉圭中場今季聯賽上陣7次，其中4次正選，已斬獲3個入球。上仗對甘拿斯亞門多薩更梅開二度，狀態正值高峰，其後上插入及遠射能力，對任何防線都構成威脅。

科爾多瓦中央近況一般

至於客軍CA科爾多瓦中央，雖然近5場錄得2勝2和1負，成績尚可，但整體實力與學生隊仍有差距。球隊目前10戰僅得3勝3和4負，排在A組第11位，近6場比賽只攻入4球，進攻火力不足。加上對賽往績處於下風，近7次交手僅得2勝1和4負，今仗作客要爆冷取分難度甚高。綜合形勢，學生隊有力控制戰局，讓一球「主勝」可作首選。馬高