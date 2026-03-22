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聯賽盃決賽 | 賴斯大戰特別勇 撐阿仙奴大勝捧盃

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-22 HKT

阿仙奴耐性極強，加上保護皮球能力持續穩定，有力控制大局。該隊有可傳可射的中場迪格蘭賴斯隨時後上突襲，勢於今晚聯賽盃決賽面對近況平平的曼城時輕鬆贏波捧盃，讓球主客和開出主隊讓一球的「主勝」十分穩陣，可放心捧。加利李爾

阿仙奴耐性十足

阿仙奴於今屆聯賽盃晉級過程說服力十足，自第4圈起已接連淘汰白禮頓、水晶宮及車路士3支英超球隊，4強更是主客兩回合皆擊敗藍獅，表現貨真價實。阿仙奴一向控球穩陣且甚有耐性，有助減少對方攻門，固在英超預期失球值低見22.1，不單是聯賽最低，比今場對手曼城還要少11，再配合英超最多、場均成功前場逼搶4.9次，足證兵工廠有力控制大局。

 

迪格蘭賴斯具決賽經驗

決賽場合講求大戰經驗，阿仙奴陣中有迪格蘭賴斯，絕對可為隊友提供最佳庇護。這位英格蘭指揮官在大戰特別勇猛，在剛周中歐聯16強次回合對利華古遜的生死戰中，可在人叢中交出一記刁鑽入球就可見一斑。賴斯曾在22至23球季，以隊長身分帶領韋斯咸贏得歐協聯冠軍，又為三獅於兩年前的歐國盃決賽正選上陣，憑其豐富經驗和壓場感坐鎮中場，必可領隊友一同發揮最佳水準。

古希缺陣 曼城添隱憂

而曼城則對上5場各賽只錄1勝2和2負，走勢甚差，而且今場主力中堅馬克古希未能趕及在聯賽盃註冊，故今場不能披甲，不穩的後防再添隱憂。再者，藍月在雙方近6次對賽往績只得4和2負未嘗一勝，加上今季聯賽一直被兵工廠力壓，氣勢此消彼長下今場實難招架。預料今場阿仙奴法定時間有力淨勝兩球，一於直取讓球主客和讓一球的「主勝」。


加利李爾推介

讓球主客和 [-1] 主勝
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